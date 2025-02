Biella protagonista a Sanremo: premi e borse di studio per i giovani talenti di Libera La Voce

Biella protagonista a Sanremo: premi e borse di studio per giovani talenti di Libera La Voce

Grande successo per Biella alle giornate sanremesi, con importanti riconoscimenti per la Vocal Coach Beba Capizzi e la scuola Libera La Voce. L’accademia ha ricevuto la Targa di Partner Ufficiale, mentre quattro giovani artisti si sono aggiudicati borse di studio da 1.000 euro ciascuna:

Giulia Cerruti Bozzola (24 anni) con l’inedito e autobiografico Finalmente sei tu

(24 anni) con l’inedito e autobiografico Finalmente sei tu Allegra Cassina (18 anni) con la cover francese Voilà

(18 anni) con la cover francese Voilà Riccardo Ambrosino (14 anni) con Nonno Hollywood, dedicata al nonno

(14 anni) con Nonno Hollywood, dedicata al nonno Valentina Roso (11 anni) con il brano da musical La mia voce

Riconoscimenti e complimenti anche per Eleonora, con la sua interpretazione di Montagne Verdi, Mattia Carretta, che ha emozionato con l’inedito Basta uno sguardo, e Aurora Paganelli, autrice del frizzante singolo estivo In viaggio verso me, edito da Vocal Sound.