Pichetto: "Solidarietà al Presidente Mattarella per le offese sconcertanti provenienti dalla Russia"

“Solidarietà al Presidente Sergio Mattarella per le offese sconcertanti provenienti dalla Russia. Il nostro Capo dello Stato, come tutto il nostro Paese, non può accettare lezioni da chi ha avviato indiscriminatamente una guerra che determina da anni conseguenze gravissime sotto tutti i punti di vista”.

Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, commentando le dichiarazioni del portavoce del Ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova, riferite al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.