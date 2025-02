Perché Scegliere un Franchising nel Food: vantaggi e opportunità

d’arte, oggi il settore Food è forte espansione e apre di conseguenza grandi opportunità per gli imprenditori.

Non solo locali e ristorazione, ma anche negozi e forni che preparano cibi elaborati o gourmet da poter portare via e mangiare comodamente a casa, oppure consumare sul posto dove vengono messi a disposizione dei tavolini per i clienti. Diverse opportunità vi sono anche con i fast food, enoteche, e punti vendita come pescherie, macellerie, negozi di salumi e formaggi, ristoranti con cucine estere originali o rivisitate, yogurterie, pasticcerie e molto altro.

Insomma, se desideri aprire la tua attività nel settore food puoi scoprire diverse tendenze emergenti e opportunità nel franchising food dando un’occhiata al portale di lavoroefranchising.com che da sempre si occupa d’informare chi desidera aprire la sua nuova attività sfruttando i vantaggi del franchising.

Scegliendo il giusto Marchio è possibile aprire un’attività di successo, che sarà fiorente fin da subito senza dover aspettare lunghi anni per guadagnare, come accadrebbe invece con un’attività indipendente.

Settore Food: perché scegliere il franchising

Molte statistiche dimostrano che nel corso degli anni le aperture dei franchising sono in aumento, riportando dati favorevoli sull’andamento delle attività. Nel 2023 le attività in franchising hanno influito con circa 34 miliardi di euro in giri di affari di varia tipologia, seppur suddivisi in circa il 70% nell’area Nord italiana e al 30% l’area centro Sud. Nel giro totale di affari il settore della ristorazione ha inciso per ben il 12% con quasi 4 miliardi all’attivo. Si prevede che nei prossimi anni ci sarà un incremento di circa il 4% nel settore food.

Scegliere il Franchising è sicuramente una mossa vincente, rispetto ad aprire un’attività nuova, che dovrà partire da zero per affermarsi nella mente dei clienti, e che presenterà tantissime sfide soprattutto nei primi periodi dopo l’apertura.

Con il Franchising risulterebbe tutto più facile, in quanto il nuovo imprenditore sarà affiancato e aiutato dai responsabili della sua zona con tutte le pratiche di apertura dell’attività. Non solo, sarà affiancato anche nei primi mesi, quelli più difficili ma cruciali per il buon rendimento di un’attività.

Affinché un’attività funzioni bene, infatti, è essenziale che questa cominci a funzionare ed essere redditizia fin da subito, altrimenti il rischio è di vedere i propri guadagni dopo anni rischiando di conseguenza il fallimento.

Scegliendo di aprire un ristorante o un punto vendita nel settore Food in franchising, il cliente già fidelizzato con il marchio scelto, entrerà subito all’interno del negozio e saprà già con certezza che la sua esperienza con quel locale sarà sicuramente positiva.

Aprendo un nuovo ristorante o un nuovo locale, il nuovo imprenditore dovrà decidere che tipo di cibo servire ai propri clienti stando attento a non imitare ricette brevettate dai grandi marchi. Affiliandosi ad un marchio già affermato, invece, potrà sfruttare i brevetti di quella determinata azienda e sarà adeguatamente formato sulla preparazione delle ricette uniche e simbolo distintivo di quel determinato ristorante.

La cosa vale anche per i punti vendita ne settore Food, come i locali d’asporto, o pescherie e macellerie che si occupano anche della preparazione dei cibi.

Chi invece decide di affidarsi ad una enoteca e affiliarsi ad essa, ha la possibilità di scegliere i migliori prodotti tra quelli consigliati e già sperimentati dal Brand, e affidarsi alla loro rete di fornitori.

Non solo, scegliere di aprire un’attività nel settore Food significa investire in un settore che non conosce crisi, destinato a resistere anche nei momenti più duri, soprattutto se si è affiancati da una grande e solida realtà come il franchising.

Basti pensare agli anni della pandemia, in cui i ristoranti non potevano rimanere aperti, ma diversi punti vendita in Franchising sono comunque sopravvissuti senza fare troppa fatica.

Avere il sostegno di un’azienda affermata significa poter stare tranquilli anche dal punto di vista strategico, poiché il responsabile di zona valuterà con il nuovo titolare la location più adatta all’apertura di una nuova filiale che sia davvero in linea con i principi e i valori del Brand.

Esistono guide web tramite cui scegliere quali attività in franchising aprire: https://www.lavoroefranchising.com/negozi-in-franchising/

Grandi opportunità di crescita per il settore Food: Delivery e turismo.

Con l’avvento del Delivery le opportunità nel settore Food crescono, poiché in questo modo i ristoratori hanno la possibilità di rivolgersi ai clienti che desiderano consumare un buon pasto cucinato direttamente a casa propria.

Non solo, i punti vendita possono dare un servizio in più a coloro che per qualsiasi motivo non riescono a raggiungere il posto per poter acquistare comunque il loro prodotti cucinati.

Gli imprenditori, devono però fare attenzione alla sicurezza alimentare, e capire se il Brand è d’accordo o meno di offrire questo determinato servizio. Scegliendo il Franchising, infatti, il titolare della nuova attività dovrà sempre basarsi sulle linee guida e sulle disposizioni del franchisor.

Un’altra grande opportunità di crescita del settore Food è il turismo. Scegliendo di aprire la propria attività in un’area di interesse turistico, infatti, il titolare potrà contare su questa opportunità per raddoppiare i propri guadagni. Questi due settori, infatti, tendono ad avvantaggiarsi l’un l’altro, offrendo opportunità di crescita l’un l’altro. Dove ci sono proposte di cibo particolari, sapori stranieri, ristoranti che offrono piatti tipici, locali in pieno centro, negozi con proposte di prodotti locali già cucinati ed enoteche con proposte di vini unici e preziosi, c’è anche il turismo.

Non è un caso che questi due settori vadano a braccetto e siano diventati i settori trainanti del lavoro invernale. Sono stati proprio questi due settori, infatti, ad offrire impiego a più persone nello scorso periodo tra ottobre e dicembre.

Il tutto si traduce con l’apertura di sempre più punti vendita di locali e ristoranti e sempre più persone che desiderano lavorare in questo settore come Barman, cameriere o cuoco. I Franchisor puntano su chi crede in loro e desidera entrare a far parte di questa grande realtà, offrendo sempre più numerosi vantaggi a chi decide di investire nella loro attività.

Le quote di accesso variano in base al Brand, al tipo specifico di attività e alla zona di apertura del nuovo punto vendita. Tuttavia, scegliendo il marchio giusto è possibile trovare opportunità di Franchising alla portata di tutti.