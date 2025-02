Food for Gaza, arrivati nella notte al Regina Margherita i primi due bimbi palestinesi malati di cancro.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie al progetto Food For Gaza e al vicepremier Antonio Tajani. Come spiega il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, in un posto affidato ai canali social, i piccoli "potranno essere curati e ricevere l’amore dei nostri straordinari medici e infermieri e di tutti noi. Benvenuti in Piemonte piccolini". Oggi alle 12 il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio sarà la Regina Margherita per dare loro il benvenuto e incontrare i medici che li avranno in cura.