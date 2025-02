Biella, torna al Vernato il ballo in maschera

Anche quest'anno, l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Biella ha organizzato un evento speciale per la terza età: una festa di Carnevale che promette di essere un'occasione di svago, socializzazione e, soprattutto, divertimento.

L'evento, che si terrà domenica 2 marzo 25 presso il Centro Vernato in via Ivrea 14, è frutto di una proficua collaborazione con l'A.T.S. Vernato, composta da realtà locali, tra cui il Centro Anziani Vernato, il Comitato del Carnevale Vernato Thes e il gruppo Alpini Vernato. Tutti insieme si sono adoperati per realizzare un bellissimo ballo in maschera, che affonda le sue radici in tradizioni secolari e in una passione per il Carnevale che fa parte del patrimonio culturale della zona, proprio al Thes.

A rendere la festa ancora più speciale sarà la presenza di ospiti d'eccezione: il Conte del Thes e la bella Ginevra e altre maschere storiche del Carnevale piemontese si faranno carico di una piacevole e originale giuria per premiare la maschera più originale. Un momento di vera festa che darà spazio alla creatività e all'immaginazione dei partecipanti.

L'iniziativa non è un caso isolato, ma fa parte di un più ampio programma di eventi previsti per l'anno 2025. L'Assessore alle Politiche Sociali, Isabella Scaramuzzi, sottolinea l'importanza di queste manifestazioni: “Questa festa è solo una delle tante iniziative pensate per offrire momenti di svago e di aggregazione alla nostra terza età. L'obiettivo è combattere l'emarginazione e favorire la socializzazione tra le persone anziane, creando occasioni di condivisione e allegria.”