Biella senza barriere: i ragazzi del Gae Aulenti al lavoro per redigere una mappa FOTO

Biella senza barriere: i ragazzi del Gae Aulenti al lavoro per redigere una mappa

Ieri, 13.02.2025, presso palazzo Oropa, è stata firmata la convenzione, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), per la realizzazione del progetto che prevede la mappatura delle barriere architettoniche della città da parte degli studenti del Gae Aulenti.

I firmatari della convenzione sono: il comune di Biella, l'Istituto di Istruzione Superiore Gae Aulenti, il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Biella.

Presenti per il Comune di Biella il Sindaco Marzio Olivero, l’Assessore alle Politiche Sociali e assistenziali Isabella Scaramuzzi, il Consigliere e Presidente della 3° Commissione consiliare (si occupa, tra le altre cose, anche dei lavori pubblici e delle barriere architettoniche) Barbara Greggio, il Dirigente Scolastico dell’IIS Gae Aulenti Marialuisa Martinelli, il Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Biella Luca Basso.

Le finalità del progetto sono le seguenti:

Coinvolgere gli studenti in un’attività di apprendimento significativo, legata al territorio e alle sue problematiche;

Sensibilizzare la comunità sulle tematiche dell’accessibilità e dell’inclusione;

Produrre una mappatura dettagliata delle barriere architettoniche presenti sul territorio comunale;

Fornire al Comune uno strumento utile per pianificare interventi di rimozione delle barriere architettoniche.

Per il raggiungimento delle finalità L’IIS “Gae Aulenti”, si impegna a far effettuare ai ragazzi individuati uscite didattiche nel territorio comunale di Biella atte ad individuare le barriere architettoniche esistenti sul territorio che verranno mappate su apposita scheda, fotografate e trascritte su mappa digitale su piattaforma Google creata per l’occorrenza ovvero su piattaforma già esistente creata a suo tempo con le medesime finalità. Il collegio Geometri si impegna a supportare il lavoro degli studenti e l’Amministrazione comunale si impegna a valorizzare l’attività proposta e l’impegno profuso dagli studenti.