Biella investe sui giovani con formazione e lavoro con GAME UPI 2.0, tra i 20 progetti finanziati dal Ministero

La Provincia di Biella, con il progetto “Protagonisti del proprio futuro”, è tra le 20 Province ammesse e finanziate dall’UPI – Unione delle Province d’Italia, nell’ambito dell’iniziativa nazionale GAME UPI 2.0, attraverso il Fondo per le Politiche giovanili annualità 2023. GAME UPI 2.0, si configura come un Programma di respiro nazionale finalizzato a supportare le attività realizzate dalle Province nell’ambito delle politiche giovanili, che possano fornire risposte efficaci a livello territoriale relativamente a sport e stile di vita sani e orientamento personale e professionale.

L’idea progettuale “Protagonisti del proprio futuro” nasce con l'intento di dare continuità e, al contempo, innovare alcune esperienze territoriali già attuate sul territorio biellese, che hanno offerto un importante supporto ai giovani in ambito orientativo e di accompagnamento alle scelte formative e professionali. I soggetti partner di Provincia di Biella, coinvolti in questo progetto, sono il Consorzio Sociale il Filo da Tessere, l’Agenzia Formativa FINIS TERRAE, BIYOUNG (comunicazione), UIB Giovani imprenditori, CNA giovani, UPI Piemonte e Comune di Biella e Ufficio Scolastico Territoriale in qualità di Associati.

Per garantire un’efficace promozione dell’iniziativa e raggiungere i ragazzi a rischio di dispersione, nonché per accompagnare le diverse fasi di sviluppo del progetto, sarà attivata una stretta collaborazione con gli insegnanti degli istituti Scolastici grazie al coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Territoriale e con l'Ente di Formazione coinvolto.

Il progetto si articolerà su tre principali direttrici: la creazione di percorsi orientativi per supportare le scelte formative e professionali dei giovani; l'organizzazione di attività esperienziali destinate ad avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, esplorando nuovi settori d'interesse e acquisendo competenze innovative; il coinvolgimento attivo degli studenti in laboratori pratici, durante i quali avranno l'opportunità di realizzare concretamente un progetto o prodotto, guidati da esperti del settore.

Saranno realizzati ben 70 percorsi di orientamento scolastico e professionale rivolti a giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni. Da un lato la necessità è quella di fronteggiare il problema della dispersione scolastica, della tenuta del percorso formativo e del supporto alle scelte per i ragazzi più giovani, dall’altro è altrettanto importante accompagnare alle scelte universitarie e professionali i più grandi, favorendo la scoperta dei propri talenti attraverso azioni di empowerment e di esplorazione del mondo del lavoro, nell’ottica di prevenire il rischio di esclusione e di caduta nella condizione di Neet (Not in Education, Employment or Training). Inoltre, con il supporto del gruppo Giovani dell’UIB (Unione Industriale Biellese) e CNA Biella (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) verranno raccolte le disponibilità da parte del mondo imprenditoriale per attivare 10 tirocini destinati a ragazzi che hanno completato il proprio percorso orientativo, sono in cerca di occupazione e non hanno esperienza professionale o si trovano in situazioni di fragilità. Questa iniziativa riveste un'importanza fondamentale per avvicinare i giovani al mondo delle imprese, offrendo loro un'opportunità concreta per comprendere il funzionamento del mondo del lavoro: attraverso un'esperienza diretta sul campo, i partecipanti potranno acquisire competenze preziose che potrebbero incrementare la loro occupabilità.

Infine, per i ragazzi degli Istituti Superiori e delle Università desiderosi di esplorare il mondo del lavoro, saranno istituiti i “Laboratori del fare e sperimentare”, che offriranno a un gruppo di giovani l'opportunità di partecipare a 5 percorsi laboratoriali, permettendo loro di sviluppare e realizzare un’idea, un progetto o un prodotto all'interno di aziende del territorio. Il tutto sarà guidato da esperti, orientatori, docenti e imprenditori, per garantire un'esperienza formativa completa e arricchente.

Sarà anche previsto un evento finale ispirato ai modelli partecipativi per i giovani, interamente dedicato ai partecipanti del progetto “Protagonisti del proprio futuro”: rendere i nostri ragazzi protagonisti è uno degli obiettivi principali dell'iniziativa, perciò, in questa occasione, le esperienze, i lavori e i progetti ideati saranno presentati e valorizzati di fronte a una platea di esperti, orientatori, insegnanti e stakeholder del territorio. Questo incontro avrà l'obiettivo di favorire il confronto e gli scambi intergenerazionali, con particolare attenzione alle opportunità nel mondo del lavoro.

Secondo un’elaborazione su dati Sisform, in Provincia di Biella il tasso di disoccupazione giovanile, 15-24 anni, è passato dal 22,3% nel 2021, al 17,2% del 2023. Invece, la percentuale totale di NEET, giovani (15-29 anni) che non lavorano e non studiano, secondo un’elaborazione su dati Anpal - Tableau Public, è variata dal 15,1% nel 2019 al 11,9% nel 2022. Particolarmente significativa è la riduzione della percentuale di NEET femminili: le donne sono passate dal 14,7% nel 2019 al 6% nel 2022.*

“Si tratta di dati significativi – sottolinea il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo – che evidenziano come il contesto territoriale della Provincia di Biella stia affrontando e, in parte, vincendo sfide cruciali. Le azioni previste dal progetto “Protagonisti del proprio futuro” sono strutturate e mirate a stimolare l'interesse, l'impegno e la partecipazione attiva dei nostri ragazzi, favorendo un reinserimento efficace nella società e nel sistema educativo. Queste iniziative rivestono un'importanza cruciale per contrastare la dispersione scolastica, ridurre il numero di Neet (Not in Education, Employment or Training) e correggere il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. È essenziale coinvolgere i giovani rendendoli protagonisti attivi delle proprie scelte future, piuttosto che limitarli a essere semplici destinatari. La Provincia di Biella, con le proprie scelte, sta dedicando particolare attenzione ai giovani del nostro territorio, con l’obiettivo di fornire loro tutti gli strumenti necessari per affrontare le sfide future”.

“Quest’anno, nell’ambito delle politiche giovanili, GAME UPI 2.0 è il secondo bando a cui la Provincia di Biella presenta candidatura ed ottiene finanziamento in toto” aggiunge il Segretario Generale della Provincia di Biella, Antonio Conato. “Questo risultato ci inorgoglisce e conferma l’efficacia del nostro operato. Per il progetto “Protagonisti del proprio futuro”, riceveremo da UPI – Unione delle Province d’Italia un finanziamento di € 108.000,00 al quale aggiungeremo € 32.000,00 a titolo di cofinanziamento. Per il nostro Ente, emergere a livello nazionale rappresenta un grande traguardo, che testimonia l'efficacia e l'efficienza della nostra struttura amministrativa”.