Asl Biella, Pierangelo Sarchi è nuovo Direttore Sanitario

Oggi, giovedì 13 febbraio 2025, l’ASL BI ha formalmente nominato Direttore Sanitario con decorrenza da metà del prossimo mese il Dott. Pierangelo Sarchi, che da luglio 2023 ricopre il ruolo di Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria della Regione Liguria; incarico nell’ambito del quale si è occupato dello sviluppo di reti a livello regionale, finalizzate all’omogeneizzazione della gestione dei processi dei servizi sanitari. Nel corso della sua carriera professionale il Dott. Sarchi ha inoltre maturato una consolidata esperienza nell’ambito della Direzioni Mediche in Aziende Sanitarie lombarde e si è occupato anche di edilizia sanitaria, in particolare di organizzazione e rimodulazione delle attività.

Il Direttore Generale ASL BI, Mario Sanò, ha così annunciato la nuova nomina: "Siamo molto contenti di poter accogliere nella nostra squadra il Dott. Pierangelo Sarchi, il cui profilo professionale di elevato spessore professionale e comprovata esperienza consentirà alla nostra Azienda di rinforzarsi e migliorare a beneficio di tutta l’organizzazione sanitaria. Questa nomina per noi costituisce un’acquisizione strategica in funzione della programmazione dell’attività dell’Azienda Sanitaria di questo nuovo triennio”.

Il Dott. Pierangelo Sarchi, sessantuno anni, originario della provincia di Pavia, è attualmente Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Ligure - A.LI.SA., Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, ha iniziato la sua attività professionale in qualità di Dirigente Medico nell’ambito di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica presso l’ASL di Varese e successivamente presso la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Rho e Passirana dell'Azienda Ospedaliera Salvini di Garbagnate Milanese.

Dal 2006 al 2012 ha assunto l’incarico di Dirigente Medico presso la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Vizzolo Predabissi dell’Azienda Ospedaliera di Melegnano (MI). Nella stessa Azienda Sanitaria, fino al 2019, ha ricoperto il ruolo di Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Igiene ed Edilizia Sanitaria. Nel 2013 con un incarico nell’ambito della Direzione Sanitaria dell’IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia, si è occupato della riorganizzazione delle attività sanitarie per l’attivazione del Padiglione DEA (Dipartimento di Emergenza e Accettazione).

Dal 2019 al 2023 è stato Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Vizzolo Predabissi e Cassano d’Adda, presso l’ASST Melegnano e della Martesana, dove si è occupato anche della riorganizzazione dei posti letto del Dipartimento di Chirurgia e dell’Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso. È stato anche componente dell’Unità di Crisi per la gestione dell’Emergenza SARS-CoV-2. Ha inoltre assunto incarichi di docenza presso l’Università degli Studi di Milano e l’Università di Genova.

Il Dott. Pierangelo Sarchi ha così commentato la nuova nomina: “Ho accettato con entusiasmo l’incarico affidatomi dal Direttore Generale, Dott. Mario Sanò e lo ringrazio per l’opportunità: è un onore entrare a far parte di questa Azienda, che in questi anni ha dimostrato di saper esprimere elevati standard sia a livello ospedaliero che territoriale. Intendo svolgere l’incarico con dedizione, obiettività, equità, impegnandomi attivamente per contribuire a sviluppare i progetti e le professionalità di tutta l’Azienda, al fine di perseguire e raggiungere gli obiettivi che mi saranno assegnati.”