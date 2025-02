Luca Pera e l’omaggio agli Alpini: un manufatto nella sede di Biella per celebrare l’Adunata FOTO

Coraggio, speranza e forza di volontà sono le pietre miliari di un comportamento che è tipico dell’universo degli alpini e che ogni penna nera porta nel suo cuore e nei suoi comportamenti. Mille sono le storie che possono essere raccontate una fra queste è quella di Luca Pera, artigiano vice Sindaco di Ponderano, il paese di Vittorio Pozzo, indimenticato Ct della Nazionale di Calcio, e ovviamente Alpino. A lui si deve anche la scritta su pietra che richiama l’Adunata e che è stata posizionata nella sede di Biella in Via Ferruccio nazionale

“Ho realizzato il manufatto in una pietra che si chiama Nero Assoluto è l’ho utilizzata su chiaro e scuro, tra lucido e graffiato, facendo a mano il disegno. Dopodiché è stato un piacere posarla nella nostra sede a promemoria di quello che succederà fra meno di tre mesi.

L’Adunata e il suo spirito sono qualcosa di unico. Ho partecipato a diverse edizioni e sono decisamente felice che questa volta sia sul nostro territorio, un’occasione unica per far vedere il nostro territorio a tanti amici ma anche facendo vedere cosa siamo in grado di fare. Non è solo una festa ma un evento unico in cui potranno essere visti i valori che contraddistinguono la nostra associazione".

"Il motto scelto per questa Adunata (alpini portatori di speranza) lo sento molto - conclude l'artigiano- . Sono genitore di due ragazzi che cerco di far crescere insegnando loro l’etica del rispetto e il lavoro, valori che sono insiti nell’Associazione. Il senso di appartenenza è poi un altra caratteristica tipica del nostro fare gruppo e l’ho trovata proprio entrando a far parte dell’Associazione ed è quella che mi spinge e mi rende orgoglioso di far parte dell’ANA".