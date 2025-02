Adunata, per la Provincia manca un piano bus. E se ne parla con i sindaci in assemblea straordinaria

La macchina organizzativa per l'Adunata si è ormai messa in moto e va avanti a pieno ritmo.

L'assessore comunale ai Trasporti Edoardo Maiolatesi sta seguendo tutto il tema dei trasporti legato all’Adunata. Si sta interessando a un servizio pullman e trasporto pubblico locale con individuazione di un piano ad hoc per la linea urbana e, più in generale, anche i collegamenti extraurbani, potenziando il servizio e rimodulandolo con dettagli che verranno forniti appena il piano sarà ufficiale. Sta inoltre lavorando all'istituzione di servizi navetta che permetteranno di raggiungere il centro da parcheggi, ancora da individuare, nei comuni limitrofi di prima e seconda cintura nella zona pianeggiante, per il trasporto degli ospiti che verranno con il mezzo privato. "E' tutto sotto controllo, ampiamente nei tempi previsti - dichiara l'assessore - . C'è un confronto continuo con Atap e l'agenzia della mobilità, renderemo tutto definitivo quando sarà definitivo il programma".

Il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo va più cauto, e per lunedì 17 febbraio ha in mente di trattare il tema durante l'assemblea straordinaria in Provincia in cui si parlerà di acqua e Adunata, per condividere ancora alcuni passaggi con i sindaci dei comuni del territorio.