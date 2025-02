Rugby, sfida ardua per Biella: arriva Capitolina

Domenica, al termine dell’allenamento congiunto tra Italia U18 femminile e la Selezione Francese AURA/PACA, alle 12, la massima categoria gialloverde affronterà sul proprio campo, la sfida con UR Capitolina nella dodicesima giornata del Campionato di Serie A1 maschile.

Il risultato della prova di andata aveva dato ampiamente ragione ai gialloverdi che erano riusciti ad interrompere bruscamente la serie positiva dei romani imponendosi con un severo 5-29. Dopo aver attraversato l’intero girone di andata governando magistralmente il secondo posto della classifica di girone, i ragazzi di Benettin sono incappati in due giornate negative perdendo prima in trasferta con Avezzano, successivamente contro la capolista Parabiago, una sconfitta che è costata la discesa sullo scalino più basso del podio. Capitolina naviga nella parte intermedia della classifica con sette sconfitte e quattro vittorie all’attivo, la più recente ottenuta al termine dell’ultima giornata giocata nel derby con Avezzano.

Alberto Benettin, head coach Brc: “Veniamo da due non brillanti partite e non vediamo l’ora di giocare la prossima per cercare di fare meglio. Affronteremo Capitolina, una squadra che ha messo, fino a questo momento, in difficoltà tutti gli avversari rimanendo attaccata al risultato fino alla fine, al netto della nostra prova sul loro campo all’andata. In occasione dell’incontro diretto abbiamo realizzato un buon risultato, quasi inaspettato, ma siamo riusciti a farlo grazie al nostro gioco, alla nostra mischia, alla nostra conquista e alle nostre maul. Questo ci rende consapevoli che abbiamo le capacità per metterli in difficoltà, ma per farlo dobbiamo dare il cento per cento e ritrovare un po’ di gioia nel nostro gioco che nelle ultime partite abbiamo fatto fatica a trovare. La chiave sarà proprio questa: riuscire a concentrarci tanto su noi stessi. Durante la stagione abbiamo dimostrato che è possibile perdere contro tutti se non mettiamo la giusta attenzione e la giusta voglia. Con Capitolina sarà una battaglia, ma sono certo che i ragazzi daranno il massimo per portare a casa il risultato. Ancora una cosa: vorrei spostare il focus dal risultato al nostro gioco, al fare bene le nostre cose, saranno questi i dettagli che potranno davvero fare la differenza sul campo”.

Kick off alle ore 12.

Serie A girone 1. XII giornata – 15.02.2502. Verona – Cavalieri Union Prato Sesto. 16.02.25. Cus Torino – Avezzano; Parabiago - Petrarca Padova; Rugby Milano - Paese; Biella Rugby – UR Capitolina.

Classifica. Parabiago punti 48; Rugby Paese 39; Biella Rugby 38; Petrarca Padova 35; Verona Rugby 33; Cus Torino 26; UR Capitolina 23; Avezzano 18; Cavalieri Prato Sesto 17; Rugby Milano 12.