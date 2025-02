La Tinca Dorata di Cinzia Rossetti, un simbolo di tradizione e unione a Borriana e non solo FOTO e VIDEO

Una maschera che, oltre a rappresentare la vivacità e l’allegria della festa, è diventata un simbolo di unione tra diverse realtà e culture. Ogni anno, i borrianesi e i visitatori di tutte le età si ritrovano per festeggiare insieme, indossando costumi e maschere che colorano le strade.

Ma chi c'è dietro questa magnifica elegante maschera? Cinzia, che con gli anni ha costruito una forte amicizia e un legame con le altre maschere del territorio. Ed è così che da semplice simbolo per il paese di Borriana, con gli anni è diventata anche riferimento nei veglioni degli altri paesi biellesi. E non solo in ambito locale, perchè durante tutto l'anno partecipa anche ai vari incontri con altre maschere regionali e internazionali, creando una vera e propria rete di solidarietà e scambio culturale.