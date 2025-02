Fondazione Pistoletto protagonista a Gorizia: arte e partecipazione per un futuro senza barriere

Un'ondata di creatività e partecipazione ha investito Gorizia grazie alla Fondazione Pistoletto Cittadellarte Onlus, protagonista di una serie di eventi organizzati in occasione dell’inaugurazione di GO!2025 Capitale Europea della Cultura.

L'8 febbraio, la collaborazione tra Fondazione Pistoletto e Casa Netural Gorizia ha dato vita a un'esperienza artistica immersiva, culminata nella mostra-performance "Contrabbando di sogni". L’iniziativa ha trasformato lo spazio in un luogo di condivisione e riflessione, invitando il pubblico a lasciare traccia delle proprie aspirazioni in una speciale Box dei Sogni, ideata da Nadia Kherrati e Angelo Cagnazzi. Un'opera partecipativa che incarna la missione della Fondazione Pistoletto: usare l’arte come strumento di cambiamento sociale.

Un altro momento simbolico è stato il passaggio nella sede di Casa Netural della Walking Sculpture, la grande sfera di giornali realizzata dalla Fondazione in collaborazione con il Liceo Artistico Max Fabiani di Gorizia. L’installazione itinerante, ispirata all’idea di Michelangelo Pistoletto, rappresenta un simbolo di pace e cultura capace di abbattere ogni barriera, in perfetta sintonia con lo spirito transfrontaliero di GO!2025.

Ma il percorso non si ferma qui: nei prossimi mesi, la Fondazione Pistoletto promuoverà nuovi incontri che culmineranno in un Forum sulla demopraxia a maggio, un evento pensato per coinvolgere attivamente associazioni, cittadini e istituzioni in un processo di trasformazione sociale condivisa. Il Forum sarà il cuore pulsante di un progetto che punta a costruire una rete interculturale solida tra Gorizia, Nova Gorica e il resto d’Europa.

Tra le iniziative in programma, anche la creazione di una sezione web dedicata al Terzo Paradiso, che mapperà le persone e le realtà più attive nel dialogo interculturale e nella valorizzazione della diversità, rafforzando l’identità di Gorizia e Nova Gorica come città unificate da cultura e partecipazione.

Con questi progetti, la Fondazione Pistoletto conferma il suo ruolo centrale nella trasformazione sociale attraverso l’arte, rendendo Gorizia un laboratorio aperto di idee e connessioni per un futuro più inclusivo e sostenibile.