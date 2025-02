Incidente domestico in alta Valle Cervo, soccorso un anziano (foto di repertorio)

Operazioni di soccorso in alta Valle Cervo. Stando alle prime informazioni raccolte, un anziano è caduto in casa e non sarebbe più riuscito a rialzarsi.

L'allarme è scattato nella prima mattinata di oggi, 13 febbraio, a Piedicavallo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco per la prima assistenza all'uomo, rimasto coinvolto in un incidente domestico.