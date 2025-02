È stata trasportata al Pronto Soccorso, in codice verde, la giovane che, a bordo del suo motorino, è rimasta coinvolta in uno scontro con un'auto. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 13 febbraio, in via per Tollegno, a Biella.

In poco tempo è giunto sul posto il personale sanitario del 118 per la prima assistenza alla malcapitata. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito e la gestione della viabilità.