Giorno del ricordo, a Biella una conferenza nel ricordo delle vittime delle foibe

Lunedì 10 febbraio, in occasione del Giorno del Ricordo, l’Amministrazione Comunale di Biella, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ha organizzato presso il Palazzo Gromo Losa la conferenza dal titolo "La Frontiera Adriatica. Dalle tragedie del passato a un progetto per il futuro".

L’evento, presentato dal Sindaco Marzio Olivero, ha visto l’intervento di Guido Giacometti, profugo istriano, Referente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia per Toscana e Delegato della stessa per Biella, che ha offerto una testimonianza diretta sugli eventi che hanno segnato la popolazione italiana dell’Istria, della Dalmazia e della Venezia Giulia. Alla serata hanno partecipato il Sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, la Vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino, il Prefetto di Biella Elena Scalfaro, oltre a numerose altre autorità civili e militari, tra cui i Comandanti delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine.

Attraverso documenti storici, mappe e testimonianze, è stato ricostruito il drammatico contesto delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, con uno sguardo rivolto anche al futuro e alla necessità di preservare la memoria storica. L’iniziativa ha riscosso grande partecipazione, confermando l’importanza di ricordare una pagina dolorosa della storia del popolo italiano per costruire una consapevolezza condivisa tra le nuove generazioni.