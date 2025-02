Foto d’archivio, Oropa Bagni nel 1800’: la storia dello stabilimento idroterapico

Salendo al Santuario di Oropa, nella quiete del paesaggio montano, si incontrano le rovine dello storico stabilimento idroterapico che raccontano una storia di grandezza passata. Fondato nel 1850 dal dottor Guelpa, il complesso fu uno dei primi stabilimenti di idroterapia in Italia, quando le cure con l’acqua erano considerate una panacea per molte malattie. Allora l’acqua non era solo un elemento naturale, ma un vero e proprio strumento terapeutico.

Tra fine Ottocento e Novecento, Oropa Bagni divenne un luogo di cura e benessere, attirando turisti per le proprietà curative dei bagni termali, dei massaggi e delle spugnature. L’ambientazione naturale, arricchita dalla frescura dei boschi circostanti e da percorsi pensati per il relax, completava un’offerta terapeutica che comprendeva anche esercizi fisici, nuoto e trattamenti di elioterapia.

Nel 1871 il dottor Mazzuchetti trasformò lo stabilimento in una lussuosa struttura alberghiera, dotata di comfort moderni per l’epoca, come l’ascensore e l’ufficio postale. La fama di Oropa Bagni crebbe anche grazie alla vicinanza con il Santuario, divenendo meta di un turismo devozionale e termale che si mescolava a un’atmosfera mondana.

Nel 1911 fu realizzata la tramvia che, nel suo percorso, toccava anche Oropa Bagni.

Tuttavia, la moda dell’idroterapia passò presto, e negli anni '30 il complesso, purtroppo, cominciò a subire il peso di un cambiamento epocale: la clientela privilegiava altre località, più moderne e in grado di offrire altri tipi di svago. Dopo un lungo declino, Oropa Bagni chiuse definitivamente negli anni ‘50, segnando la fine di un'era.

Le rovine dello stabilimento che rimangono sono testimoni di un passato che fu di grande fascino e prosperità.