Regione Piemonte: presentati i numeri del volontariato in senologia.

Si è tenuto al Grattacielo della Regione l'incontro tra Europa Donna Italia e le istituzioni regionali, in cui è stato illustrato l'impatto sociale del volontariato in senologia in Piemonte.

Dai dati presentati emerge un impegno crescente: le 14 associazioni piemontesi coinvolgono oltre 450 volontari, con un aumento del 15% in un anno, nel quale hanno raccolto quasi 2 milioni di euro destinati a visite, attività di sensibilizzazione e acquisto di strumentazioni diagnostiche.

«Il volontariato in senologia è una risorsa fondamentale per il nostro sistema sanitario» ha dichiarato Federico Riboldi, assessore alla Sanità del Piemonte. Valeria Martano, referente Europa Donna Piemonte, ha sottolineato il rafforzamento della rete associativa e il crescente coinvolgimento della comunità.

L'incontro è stato anche occasione per esporre alle istituzioni regionali le richieste dei pazienti, consolidando un dialogo volto al miglioramento dell'assistenza e dei servizi.

Maggiori dettagli e il Report completo sono disponibili sul sito di Europa Donna Italia: www.europadonna.it