Cavaglià, i Carabinieri incontrano i cittadini: attenzione a truffe e furti

Al fine di prevenire il fenomeno delle Truffe/furti in danno di persone anziane, oltre a dare costante impulso all’attività d’indagine che consegue a tali reati, i Comandi di Stazione di questa provincia hanno ulteriormente intensificato l’attività informativa, rivolta a fini preventivi nei confronti delle potenziali vittime, attraverso la distribuzione dei volantini realizzati con il contributo dei Comuni in tutte le occasioni in cui, anche durante i servizi esterni, si viene a contatto con cittadini anziani, non trascurando di illustrare verbalmente il contenuto del materiale documentale fornito; la partecipazione dei Comandanti ad incontri pubblici organizzati presso centri anziani o di aggregazione, comuni e parrocchie.

Nella mattinata di ieri, 12 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Cavaglià, in servizio di pattuglia al mercato settimanale, hanno distribuito i citati opuscoli informativi, fornendo consigli e soffermandosi a dialogare con i cittadini.