Area pedonale, scuole, trasporti, commercio: a Biella l'Adunata 2025 prende forma: “Siamo in linea coi tempi”

“Siamo in linea con i tempi sulla tabella di marcia: tutti gli attori coinvolti stanno collaborando in modo sinergico e unitario alla 96° edizione dell'Adunata nazionale Alpina”. A dichiararlo nella mattinata di oggi, 13 febbraio, a Palazzo Oropa, il sindaco di Biella Marzio Olivero e il presidente dell'ANA Biella Marco Fulcheri, nel corso della conferenza stampa che ha fatto il punto dello stato di avanzamento degli interventi nei vari settori, a meno di 3 mesi dalla storica manifestazione. L'oggetto delle diverse riunioni, in programma nelle scorse settimane, hanno visto come oggetto diversi ambiti come la viabilità, i trasporti, le scuole e il commercio.

Come anticipato nei giorni scorsi, sarà realizzata una vasta area pedonale, prevista nel centro di Biella, dove sarà vietata la sosta e la circolazione dei veicoli, esclusi quelli d'emergenza, nelle giornate del 9, 10 e 11 maggio. L'Area Alpina sarà ricompresa all'interno delle seguenti vie: via Marrocchetti a nord; via Tripoli a sud; via Repubblica a est; via Ferrero/via Rosselli a ovest. Nella giornata di domenica quest'area sarà allargata alle zone interessate dal percorso della sfilata, che vedrà in campo dai 90 ai 100mila Alpini, in partenza da piazza Adua, dove comincerà l'ammassamento. Come riportato dal Comune, saranno ospitate 30mila persone in tutta la provincia nei vari alloggiamenti e nelle apposite aree camper. La planimetria esatta dell'area pedonale verrà resa pubblica attraverso i canali ufficiali del Comune non appena sarà stata validata da tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione.

Importanti aggiornamenti arrivano dal commercio: previa verifica della compatibilità con le esigenze viabilistiche e di pubblica sicurezza, ci sarà la possibilità di richiedere, da parte delle attività che abbiano licenza di somministrazione all'interno dell'Area Alpina, l'installazione di un solo spillatore, a distanza di massimo 1 metro di suolo pubblico all'esterno all'esterno del proprio esercizio, oppure all'interno di dehors già autorizzati. Inoltre, seguendo gli stessi principi di viabilità e sicurezza, ci sarà l'opportunità di ampliare i dehors già autorizzati su suolo pubblico o di installare nuovi dehors per le attività che abbiano licenza di somministrazione al di fuori dell'Area Alpina. Un apposito bando ad evidenza pubblica normerà l'assegnazione di cento stalli da assegnare per le attività di commercio su aree pubbliche a servizio dei visitatori. Questi saranno individuati in zone strategiche della città in prossimità dell'area pedonale così da garantire una maggiore offerta di servizio ristoro.

Capitolo trasporti: come sottolineato dall'assessore Edoardo Maiolatesi, è stato individuato un piano ad hoc per la linea urbana e per i collegamenti extraurbani, di concerto con gli uffici provinciali e i comuni del Biellese, così da potenziare il servizio rimodulandolo con dettagli che saranno forniti non appena il piano sarà ufficiale. Saranno realizzati anche servizi navetta che permetteranno di raggiungere il centro di Biella da parcheggi, ancora da individuare, nei comuni limitrofi di prima e seconda cintura nella zona pianeggiante per il trasporto degli ospiti che verranno con il proprio mezzo. Inoltre, sono in corso confronti costanti con l'Agenzia della Mobilità Piemontese, Trenitalia e RFI. Si sta appunto predisponendo un piano volto a potenziare l'ordinario servizio, come la capienza dei treni e la frequenza delle corse. Ulteriori dettagli saranno forniti non appena verrà comunicata l'ufficialità. Sono in corso anche interlocuzioni con le categorie di riferimento per i servizi taxi e noleggio con conducente.

L'assessore Sara Gentile ha fatto il punto sull'offerta culturale e la promozione turistica in vista dell'Adunata. Tra le iniziative è prevista, all'interno del chiostro di San Sebastiano, una mostra organizzata dalle Associazioni d'Arma di Biella, coordinate da AA25srl e Centro Studi della Sezione di Biella, per presentare e raccontare la loro storia. Inoltre, si stanno curando le uscite sulla rivista L'Alpino per un racconto il più possibile esaustivo del territorio. Ad aprile, infatti, verrà anche pubblicata la Guida dell'Adunata, che offrirà un quadro attrattivo del Biellese.

Sulla stessa linea d'onda, l'Associazione Città Creativa Unesco sta programmando, insieme agli Alpini, un'installazione volta ad un'ampia promozione territoriale. Sul tema delle scuole, si è recentemente tenuto un incontro, promosso dal comune di Biella, che ha visto coinvolta la Provoncia, assieme ad ANA, dirigenti scolastici e ufficio scolastico territoriale. Da lì, si è stabilito che le scuole, asili nido, infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nel capoluogo, saranno chiuse nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 maggio.

“I nostri uffici stanno spendendo un encomiabile impegno quotidiano – spiegano il sindaco Olivero e gli assessori con delega all'Adunata Gentile e Maiolatesi – I settori coinvolti sono numerosi e siamo certi che questa Adunata sia un'opportunità storica: l'evento sarà anche una vetrina nazionale da sfruttare per raccontare il Biellese e far conoscere a tutto il territorio valori e cultura alpina, che da sempre rappresenta un vero e proprio orgoglio nazionale. Un ringraziamento a Prefettura, Questura, Comando Provinciale dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco per la preziosa collaborazione. Un grazie al presidente dell'ANA Marco Fulcheri e atutta la Sezione di Biella per l'impegno profuso”.