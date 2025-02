Celebrati successi sport capitolino, As Roma femminile e Asd Roma 1927 Futsal

(Adnkronos) - La Regione Lazio ha celebrato oggi, con una cerimonia ufficiale presso la Sala Mechelli, nella sede del Consiglio, le straordinarie imprese sportive che hanno visto protagoniste due eccellenze dello sport capitolino: la prima squadra femminile della As Roma, vincitrice della Supercoppa Italiana, e la Asd Roma 1927 Futsal, che con la sua Under 19 maschile ha scritto una pagina storica conquistando il Triplete (Coppa Italia, Scudetto e Supercoppa Italiana). Una vera e propria festa dai colori giallorossi. All’evento hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, l’assessore allo Sport Elena Palazzo, il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola. Per la As Roma Calcio Femminile il direttore Sportivo Gianmarco Migliorati; per la Asd Roma 1927 Futsal il presidente Andrea Verde e il direttore generale Alessandro Angelucci. In sala tecnici, atleti, tifosi e vecchie glorie della Roma.

Durante l’evento è stato rimarcato lo straordinario lavoro svolto dalle atlete giallorosse che militano in serie A, dimostrando il valore e la crescita del movimento calcistico femminile italiano. La vittoria a gennaio 2025 della Supercoppa Italiana è stata il giusto coronamento di questo lavoro. Grande spazio è stato dedicato alla straordinaria impresa dell’Under 19 della Asd Roma 1927 Futsal, che con le vittorie in Coppa Italia (23 marzo 2024), Scudetto (2 giugno 2024) e Supercoppa Italiana (3 gennaio 2025) ha raggiunto un risultato senza precedenti nel calcio a 5 giovanile. È stato sottolineato da tutti il percorso di crescita della squadra e il contributo che questi successi danno alla diffusione del futsal tra i giovani.

"Ci tenevamo a celebrare le vittorie di due squadre della nostra regione e della città di Roma. Colgo l’occasione per complimentarmi, a nome dell’intero consiglio regionale, con i giocatori, le giocatrici, e ringrazio la società, lo staff, e tutti coloro che hanno contribuito a questi straordinari successi. Come istituzioni, riteniamo che lo sport sia un mezzo per certi versi unico per trasmettere, diffondere e promuovere valori unici, soprattutto per i nostri giovani, che hanno bisogno di riferimenti e di esempi positivi: l’impegno, il sacrificio e il sudore, sono indispensabili per raggiungere i risultati, e questo vale nello sport ma anche e soprattutto nella vita. Senza dimenticare la cultura del rispetto, dell’avversario e delle regole. Con l’As Roma, abbiamo firmato recentemente un protocollo per la lotta al bullismo (insieme alla Ss Lazio e alla Virtus Roma di basket), perché è fondamentale coniugare lo sport e il sociale", ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma.

"Questi successi rappresentano un traguardo straordinario per lo sport della nostra regione e testimoniano l’impegno, il sacrificio e la passione che atleti e società mettono ogni giorno nel loro lavoro. La Regione Lazio continuerà a sostenere lo sport a tutti i livelli, perché è un veicolo fondamentale di valori come il rispetto, la determinazione e l’inclusione. Siamo particolarmente felici che il calcio femminile e il Calcio a 5 stiano vivendo una crescita importante grazie ai traguardi raggiunti con impegno e dedizione dalle nostre atlete e dai nostri atleti. Successi che devono essere un esempio per le nuove generazioni, affinché lo sport sia sempre più parte della loro formazione", ha spiegato l’assessore allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.