Allegro Vivace! Oltre 1.000 studenti a Palazzo Gromo Losa per una straordinaria esperienza di musica e fotografia FOTO

Sono in corso dal 10 al 14 febbraio presso l’Auditorium di Palazzo Gromo Losa gli spettacoli del Progetto Allegro Vivace, organizzato dalla Fondazione Accademia Perosi con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Il progetto ha visto la partecipazione di oltre 1.000 studenti delle scuole dalla Primaria alla Secondaria di secondo grado che avranno la straordinaria opportunità di assistere agli spettacoli e visitare la mostra: “Steve McCurry: Uplands & Icons”.

L’ascolto della musica classica è un’attività che offre numerosi benefici ed è un’esperienza che arricchisce la nostra vita, ci permette di entrare in contatto con le emozioni più profonde, di stimolare la nostra mente e di connetterci con la bellezza e l’arte. Inoltre, è un’attività che può migliorare la nostra capacità di concentrazione e di apprezzamento estetico.

Allegro vivace! è un laboratorio unico nel suo genere che offre un modo facile e piacevole per percorrere la storia della musica in soli 60 minuti. Questo laboratorio/spettacolo è progettato per promuovere l’amore per la musica in modo coinvolgente, offrendo una panoramica sulla musica classica e conducendo i partecipanti nel mondo dei grandi compositori e dei loro capolavori. Un laboratorio concertistico, con lezioni interattive e divertenti che permettono di riconoscere gli stili e le caratteristiche distintive di ogni periodo musicale. Ogni linea del concerto ha un “copione” differente. La proposta didattica di Allegro vivace!, offre un potenziamento alla didattica di base proposta dalle scuole con quattro approcci alternativi all’ascolto della musica, pensati appositamente per diverse età e classi e declinati in quattro diversi spettacoli.

In concomitanza con il progetto Allegro Vivace! È stato possibile usufruire dell’ingresso combinato Concerto + Mostra nello stesso giorno a Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero. Grazie ad un accordo tra Palazzo Gromo Losa Srl, società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, e la Fondazione Accademia Perosi, le classi che hanno aderito alle proposte didattiche di Allegro Vivace!, hanno infatti avuto la possibilità sia di partecipare gratuitamente al concerto sia, nella medesima giornata, di visitare gratuitamente la mostra “Steve McCurry: Uplands & Icons”.

“Le giovani generazioni sono al centro dell’azione della Fondazione e di Palazzo Gromo Losa srl che in occasione della mostra di Steve McCurry in corso al Piazzo hanno messo a disposizione l’ingresso gratuito a tutte le scuole d’Italia. – commenta il Presidente Michele Colombo – Poi, parlandone con l’Accademia Perosi che è un’eccellenza musicale biellese che da anni lavora con le scuole, abbiamo pensato di fare un passo in più associando la visita alla mostra fotografica alla musica in modo da creare una contaminazione culturale capace di affascinare e coinvolgere i ragazzi, è così nato questo progetto che ha riscosso grande interesse e partecipazione”.

“La musica è un linguaggio universale e avvicinare i più piccoli a questa forma d’arte significa investire nel futuro della cultura.” - commenta Stefano Giacomelli - “la combinazione tra musica e arte visiva offerta dal progetto “Allegro Vivace!” non vuole essere solo un’opportunità di apprendimento, ma un’esperienza che stimola la creatività, la sensibilità e l’attenzione verso la bellezza”.