Salussola, discarica del Brianco, il "sì" del consiglio comunale alla convenzione con ACQUA & SOLE

Il consiglio comunale di Salussola nella seduta di martedì 11 febbraio ha votato “Si'” alla convenzione tra il Comune e ACQUA & SOLE, la società che gestirà l'impianto. Compatta la maggioranza, contraria la minoranza con l'eccezione del consigliere Valter Pozzo, che ha chiesto di non partecipare alla votazione.

“Questa convenzione altro non è che l'autorizzazione firmata dalla Provincia a febbraio 2021 – spiega il sindaco Manuela Chioda -, alla quale noi abbiamo apportato alcune modifiche per cercare di portare a casa il più possibile da questa operazione, in modo da avere ricadute positive sul territorio. Spiace che la minoranza non abbia capito le nostre buone intenzioni. Grazie a questo documento le associazioni otterranno dei benefit e Salussola avrà la possibilità di chiedere un anticipo sulle royalties a fronte dell'autorizzazione già avvenuta da parte della Provincia”.

Il prossimo passo sarà la firma della convenzione tra l'amministrazione e ACQUA & SOLE.