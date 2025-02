Fondazione Pistoletto Cittadellarte alla quarta edizione di CirculART

Ha preso il via l'11 febbraio a Biella presso Fondazione Pistoletto Cittadellarte la quarta edizione del progetto CirculART 4.0, in partnership con il Material Innovation Lab (MIL) del gruppo Kering e in collaborazione con altre 16 aziende d'eccellenza: fino a settembre, tre artisti e tre fashion designer selezionati hanno l’opportunità di collaborare con le aziende manifatturiere per realizzare opere e abiti in una piattaforma dedicata alla ricerca sui temi della circolarità, trasparenza, tracciabilità e responsabilità di una “nuova” filiera tessile.

CirculART 4.0, sviluppato in collaborazione con UNIDEE Residency Programs e il team curatoriale di Fondazione Pistoletto Cittadellarte, è ideato e realizzato da Fashion B.E.S.T., Better Ethical Sustainable Think-Tank, il laboratorio di moda sostenibile di Cittadellarte nato per volontà del Maestro Michelangelo Pistoletto e di Franca Sozzani nel 2009 e ne rappresenta il manifesto.

Seguendo la visione del “Terzo Paradiso” di Michelangelo Pistoletto, gli artisti e fashion designer selezionati per CirculART 4.0 collaborano con le aziende partner, all’esplorazione di un nuovo equilibrio dinamico in armonia tra la natura e l'artificio. Dal 2019, CirculART promuove un’arte che dialoga in maniera efficace con la moda sostenibile, l’etica e l’innovazione, affrontando temi cruciali come il cambiamento climatico e contribuendo allo sviluppo della cultura degli SDGs delle Nazioni Unite.

“Il cerchio centrale del simbolo del terzo paradiso rappresenta uno spazio dove individui e organizzazioni diverse tra loro si incontrano per creare insieme le nuove forme del vivere” dichiara Paolo Naldini, Direttore di Fondazione Pistoletto Cittadellarte. “Imprese e artisti, designer e ricercatori, esperti di comunicazione, climatologi e scienziati insieme all’opera, l’opera di un’arte che assume la massima responsabilità possibile: quella che viene dalla massima libertà. Entrambe, libertà e responsabilità, non possono più restare come in gran parte del ‘900 fatti personali o singolari: oggi una filiera della creazione responsabile unisce in un cerchio, o meglio: in tre cerchi, gli autori di quest'opera."

Il progetto coinvolge 3 artisti e 3 fashion designer internazionali selezionati attraverso un accurato processo di valutazione da parte dell’Advisory Board e del team curatoriale della Fondazione Pistoletto Cittadellarte. Le artiste Camilla Alberti, Giulia Filippi, Mako Ishizuka, insieme ai fashion designer Francesca Basta di Made for a Woman, Piero D’Angelo e Martina Boero di Cavia, sono chiamati a realizzare le loro opere in dialogo con i materiali e il know-how delle aziende coinvolte come partner tecnici, con l’obiettivo di esplorare e valorizzare la collaborazione e la circolarità sostenibile all’interno della filiera produttiva dell’industria tessile.

A dimostrazione di come l’arte possa contribuire alla costruzione di un nuovo paradigma socio-ecologico a partire dalla filiera della moda attraverso la collaborazione e le sinergie produttive di artisti, designer e aziende. CirculART connette arte, moda e sostenibilità, riunisce diversi attori della filiera tessile impegnati in un'economia circolare, mettendo in luce aziende manifatturiere che hanno scelto un modello di business innovativo.

Questa edizione di CirculART si avvale di un Advisory Board che supporta la selezione degli artisti e fashion designer e indirizza le scelte strategiche per lo sviluppo internazionale del progetto.

Un docufilm accompagnerà il viaggio e racconterà i momenti più significativi del progetto a partire dal suo lancio, includendo le visite alle aziende partner e alla filiera tessile, lo sviluppo e la produzione delle proposte progettuali e l’inaugurazione delle opere. Il progetto CirculART 4.0

attraverso le opere degli artisti e fashion designer sarà presentato a settembre 2025, in occasione della Milano Fashion Week, a cui seguiranno altri eventi culturali ed espositivi.