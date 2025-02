Filo capsule collection debutta alla 63a edizione della fiera tessile.

La Filo Capsule Collection debutta alla 63a edizione di Filo: i prototipi di tessuti saranno proposti su totem appositamente studiati per dare loro il massimo risalto, collocati nello spazio dell’Area Dialoghi Creativi, in una sezione interamente dedicata alla ricerca e allo sviluppo del prodotto e ai suoi processi di produzione e trasformazione.

Bella da vedere, ricca di spunti creativi e di soluzioni tessili innovative, la Filo Capsule Collection è una novità assoluta nel panorama fieristico internazionale, che conferma Filo come piattaforma di lavoro e di confronto efficace e concreta. Vi aspettiamo il 26 e 27 febbraio 2025 alla 63a edizione di Filo – Allianz MiCo – viale Eginardo – Gate 3 – Milano.

La Filo Capsule Collection è la collezione di prototipi di tessuto realizzati da Filo utilizzando i filati delle aziende espositrici. Si tratta di un esempio perfetto di collaborazione tra tutti i diversi step della filiera tessile presenti a Filo. I protagonisti che nei vari ruoli hanno contribuito alla sua realizzazione sono tanti, primi fra tutti sono gli espositori: le filature che hanno fornito i filati per realizzare il progetto e le tintorie con le loro lavorazioni. Ma se la collezione è frutto di una sinergia– o meglio di un “Dialogo”, secondo una terminologia cara da tempo a Filo – da produttore a produttore, i protagonisti ultimi della Filo Capsule Collection sono coloro che ne usufruiranno, ovvero i visitatori di Filo.



Designer, buyer, brand e giornalisti che operano all’interno del sistema moda internazionale sono i destinatari privilegiati della Filo Capsule Collection, insieme a università e istituti tecnici del settore: un’occasione unica per raccogliere ispirazioni e idee per lo sviluppo dei filati esposti in fiera; e un’occasione unica per entrare nel cuore tecnico del processo produttivo e del “savoir faire” manifatturiero tessile.

Non solo. Durante i due giorni di fiera, Filo organizza due appuntamenti speciali, riservati a buyer e giornalisti, durante i quali il Fabric Designer Rossano Bisio, che ha curato il progetto, guiderà gli ospiti in un tour della Filo Capsule Collection, spiegandone ancora più a fondo i contenuti tecnici.