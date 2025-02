Dal Biellese a Bruxelles per imparare ad accedere e gestire i fondi Ue: in campo 18 amministratori

Conoscere le istituzioni europee e l'europrogettazione in un'ottica di sviluppo e continuo aggiornamento della macchina amministrativa di ogni singolo comune. È il duplice obiettivo del progetto Euro-Connessioni che vedrà in campo 18 amministratori locali che, a breve, affronteranno un percorso formativo con tanto di visita a Bruxelles per approfondire le politiche europee.

L'iniziativa, finanziata dalla regione Piemonte con un contributo pari a 17.166,50 euro, vede il comune di Cerrione capofila, assieme ai paesi di Borriana, Ponderano, Zimone, Cavaglià, Dorzano, Salussola e Sandigliano, e con il coinvolgimento di ANPCI (Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia), ANCI Piemonte e del progettista Gabriella Bigatti. Il primo incontro è avvenuto lo scorso 18 gennaio, proprio a Cerrione.

“La seconda parte vedrà gli amministratori, indicati da ogni paese, impegnati a comprendere come accedere e gestire i fondi europei – spiega il vicesindaco di Cerrione Anna Maria Zerbola - A giugno sarà organizzato un convegno finale con molti invitati per restituire al territorio i risultati del piano con la possibilità di trasferirli ad altri contesti territoriali vicini”.

Infine, lo scorso 6 febbraio, nel corso del consiglio comunale, è stato approvato a Cerrione lo schema di convenzione con le realtà di Rovasenda, Massazza, Magnano e Albiano Vercellese per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale.