“Cultura della legalità”, i Carabinieri hanno fatto visita alle elementari di Verrone FOTO

Proseguono gli incontri dei Carabinieri con i bambini nell’ambito del progetto “Cultura della legalità”.

In questi giorni i militari hanno fatto visita alla scuola elementare di Verrone. L'incontro si è svolto in collaborazione con la Polizia Locale di Verrone e come temi si sono affrontati quelli della sicurezza e della segnaletica stradale.