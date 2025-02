Cirio in visita al Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco Cossato FOTO e VIDEO

Nella giornata di oggi mercoledì 12 febbraio, il presidente della Regione Piemonte Cirio ha fatto visita al Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco Cossato.

Presente all'evento anche il Comandante dei Vigili del Fuoco provinciale di Biella Amalia Tedeschi e il sindaco di Cossato, Enrico Moggio.

Durante la visita il Governatore ha avuto modo di visitare la sede dei volontari e di vedere i mezzi che hanno a disposizione per svolgere il loro dovere. "Un grande piacere poter visitare i locali e ringraziare per l’impegno che ogni giorno queste donne e questi uomini mettono in campo per la nostra sicurezza e per quella delle nostre comunità", così il Governatore sui social.

Per l'occasione i volontari gli hanno consegnato il calendario che hanno fatto loro per il 2025.

Sempre Cossato Cirio ha colto l'occasione per fare visita agli uffici del Comune che grazie ad un importante contributo regionale oggi ha una sede completamente riqualificata per i dipendenti, per la collettività e a supporto di eventi artistico-culturali.