Alpini, è una biellese l'autrice della medaglia per l'Adunata di Biella: svelato anche il manifesto

La conferenza stampa di questa mattina, 12 febbraio, a Palazzo Oropa, è stata l'occasione per presentare il manifesto e la medaglia dell'Adunata Alpina. A realizzare il secondo un manufatto una giovane biellese, originaria di Cossila San Grato: si tratta di Daria Raise, autrice della medaglia, in collaborazione con il grafico Lorenzo Acquadro. “Sono emozionata – confida ai nostri taccuini – e profondamente commossa. Sento la responsabilità di questo momento. Non posso che ringraziare tutti per l'occasione”.

La medaglia vede da un lato la figura dell'Alpino e del mulo, monumento simbolo del sacrificio Alpino, presente da tantissimi anni all'interno dei Giardini Zumaglini di Biella; dall'altra parte, invece, i simboli della città di Biella e dell'ANA nazionale. Il manifesto, invece, oltre a riprendere la rappresentazione dell'Alpino con il mulo, ha al suo interno il Tricolore, il Battistero, luogo simbolo del nostro capoluogo di provincia, le montagne biellesi e il busto dedicato a Mario Cucco, l'eroe Alpino della Grande Guerra.

Come preannunciato dal presidente dell'ANA Biella Marco Fulcheri, verrà poi realizzata una mostra a Palazzo Boglietti di tutti i bozzetti pervenuti al comitato organizzatore per l'evento storico, in programma dal 9 all'11 maggio.