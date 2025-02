Il mondo della scuola ricorda la maestra Rosaria: “Sarai per sempre una luce nel nostro cammino”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Rosaria Granatella, per tutti semplicemente la maestra Rosaria, la maestra dei numeri! Rigorosa quasi come una tabellina, ma tenace nella convinzione che a scuola ogni bambino può tagliare il traguardo! A volte con l'incitamento, altre con la pazienza, altre ancora senza questa, ma sempre con la certezza e la forza di accompagnare tutti lì, oltre quella linea!

Di origini siciliane conosce il marito biellese, Maurizio, in quel di Vicenza, dove entrambi si trovano per motivi lavorativi. In breve, mettono su famiglia e si stabiliscono ad Occhieppo con l'arrivo della figlia Virginia, che oggi, con il marito Alin, l'hanno resa nonna dell'adorata nipote Rachele. Fortemente segnata dalla malattia, in questi ultimi anni, l'amore dei suoi cari, insieme a quello dei genitori e dei suoi due fratelli, sono stati per lei fonte di grande aiuto.

L'Istituto Comprensivo di Occhieppo Inferiore, dove ha insegnato per tanti anni, ha voluto esprimere così tutta la sua gratitudine, attraverso le parole riportate nel sito:

Cara Maestra Rosaria,

ci sono persone che, nel loro passaggio sulla terra, lasciano un segno indelebile nei cuori di chi hanno incontrato. Lei, Maestra Rosaria, è stata una di queste. Con dedizione, pazienza e amore ha accompagnato generazioni di studenti nel loro percorso di crescita, non solo scolastica, ma anche umana.

Ha saputo donare il sapere, trasformando ogni lezione in un’opportunità per insegnare non solo nozioni, ma valori. La sua allegria, la sua fermezza e il suo instancabile impegno hanno fatto di lei un punto di riferimento per tutti noi: alunni, colleghi, genitori.

Oggi ci stringiamo nel dolore della sua perdita, ma siamo certi che il suo insegnamento continuerà a vivere in ogni mente che ha formato e in ogni cuore che ha toccato. Grazie, cara Maestra Rosaria, per tutto quello che ha dato alla nostra scuola e alle nostre vite.Il suo ricordo sarà per sempre una luce nel nostro cammino.

Con affetto e gratitudine”