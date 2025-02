I pazienti ringraziano la dottoressa Baccalaro: un saluto carico di gratitudine dopo 37 anni di servizio

Il 31/1/25, ha concluso la propria esperienza professionale di Medico di Medicina Generale a Biella, la dottoressa Anna Maria Baccalaro.

Per 37 anni ha rappresentato un riferimento sicuro, professionale e di qualità.

La decisione, non semplice, è stata presa solo nel momento in cui ha avuto la certezza che ogni suo paziente potesse avere un medico da poter scegliere ed affidarsi.

Un’ uscita anticipata di tre anni (rispetto alla pensione di anzianità) principalmente dovuta alle crescenti difficoltà nello svolgere la professione, ultimamente stravolta da una complessa quanto discutibile gestione burocratica a scapito del presidio del territorio.

L’ultimo giorno di lavoro, così come per tutto il mese di gennaio, nel suo studio di Via Addis Abeba, si sono presentati in molti a renderle omaggio, a salutarla a ringraziarla.

Portavoce di ogni suo paziente, è sinceramente doveroso rivolgerle un pubblico ringraziamento a testimonianza di come ciò che è riuscita a dare a tutti noi sia stato il frutto della Sua forza e dell’abnegazione, che solo le anime belle posseggono.

L’ augurio è che ora possa poter svolgere “quella libera professione da medico in prima linea “ per cui ha dedicato tutta se stessa per ancora tanti anni.

La Sua dedizione alla salute di noi pazienti è stata davvero notevole

Grazie di tutto.