A Pralungo i bimbi della primaria imparano l'inglese in biblioteca

Iniziato mercoledì 5 febbraio un pomeriggio di intrattenimento in inglese pensato appositamente per i bambini della primaria! Questo progetto è nato con l'obiettivo di unire apprendimento e divertimento, creando un ambiente stimolante e sicuro.

Ogni mercoledì, dalle 16.30 alle 17.30, presso la biblioteca comunale di Pralungo, i bambini potranno partecipare a 10 incontri dedicati all'apprendimento della lingua inglese attraverso il gioco. Durante questi pomeriggi, i bambini avranno la possibilità di divertirsi imparando l'inglese attraverso DVD interattivi, giochi e attività coinvolgenti con un giovane studente della scuola media che li guiderà nell’apprendimento.

Non mancherà una gustosa merenda per rendere ancora più piacevole il pomeriggio. “Un punto di forza dell'iniziativa è l'organizzazione: i bambini verranno accompagnati dalla scuola alla biblioteca dalle premurose signore Amina e Carla, che garantiranno attenzione e sicurezza durante tutto l'incontro – spiega il sindaco Raffaella Molino - Questo intrattenimento rappresenta una grande opportunità per i piccoli studenti di avvicinarsi alla lingua inglese in maniera leggera e divertente, offrendo loro un’oretta diversa dal solito ed è inoltre un’occasione per conoscere la biblioteca”.