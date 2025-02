Sanremo 2025, Coma Cose chi sono: la crisi di coppia, il matrimonio e il tatuaggio uguale

(Adnkronos) - I Coma Cose sono due dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025. Il titolo del brano che il duo musicale porterà sul palco del Teatro Ariston è ‘Cuoricini’. La coppia artistica, formata da Fausto Lama e California, torna in gara alla kermesse canora per la terza volta a distanza di due anni.

Il duo dei Coma Cose è composto da Fausto Lama, pseudonimo di Fausto Zanardelli (precedentemente noto come Edipo), e da California, pseudonimo di Francesca Mesiano. Entrambi prima di diventare i ‘Coma Cose’ erano commessi in un negozio di abbigliamento ma con la passione per la musica. Francesca, ex Dj, ha convinto Fausto (ex rapper) a ricominciare a fare musica, ma questa volta insieme.

Lui, Fausto "Lama" Zanardelli è nato a Gavardo, in provincia di Brescia, il 21 novembre 1978. Lei, Francesca Mesiano, è nata a Pordenone, Friuli, nel 1990.

La carriera artistica dei Coma Cose comincia ufficialmente nel 2017, quando il duo pubblica il primo EP 'Inverno Ticinese' con l'etichetta discografica Asian Fake. Poi arriva il primo Sanremo, quando Amadeus li ha scelti con il brano ‘Fiamme negli occhi’. Dopo un anno di pausa, nel 2023 partecipano nuovamente al Festival di Sanremo con ‘L'addio’.

Riguardo l'inedito, 'L'addio', i Coma Cose avevano spiegato di aver attraversato una crisi di coppia: "Dopo tanti anni insieme ci siamo chiesti come stesse evolvendo la nostra storia. Gli alti e i bassi capitano a tutti, ogni volta però abbiamo scelto di cercarci e così ci siamo ritrovati più forti di prima”.

Il loro amore nasce durante un party di compleanno, in un locale-karaoke i due hanno duettato insieme e da subito hanno notato una grande intesa: “Abbiamo cantato Come mai degli 883 e Terra promessa di Ramazzotti. Incredibile, la prima sera abbiamo cantato insieme, in una di quelle occasioni che ti capitano una volta nella vita”, aveva detto California in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Da quel giorno Fausto e California non si sono più lasciati, sia musicalmente che sentimentalmente, e il 3 ottobre del 2024 si sono sposati con rito civile, lei in abito bianco in stile Crudelia De Mon, lui con lunga giacca scura casual. "Un giorno stavamo chiacchierando di matrimonio, e gli ho detto 'cosa ne pensi se ci sposassimo davvero?', quindi la proposta gliel'ho fatta un po' io". Poi, però, l'anello è arrivato”, ha raccontato California. Oggi i Coma Cose sono una delle band più note nell'ambiente indie-pop italiano.

Il nome del duo musicale nasce da uno stato mentale: “Era un momento di caos, ci siamo buttati e "coma" ironizzava sulla fase di coma artistico che vivevamo”, raccontò Fausto al Corriere della Sera. La parola "cose", invece, è arrivata per una casualità legata ai social: “Cose lo abbiamo aggiunto a caso perché su Instagram Coma era già preso da un altro account”.

Fausto Lama e Francesca California hanno lo stesso tatuaggio sulla coscia: un omaggio al film ‘Non ci resta che piangere’, simbolo della loro unione, che se dovesse mai finire comunque ha segnato la loro vita.

Il brano parla di relazioni e fragilità. A 'Tv Sorrisi e Canzoni' hanno detto: "Siamo eccitati all’idea di partecipare per la terza volta al Festival: questo brano è un insieme di tante idee che in passato non funzionavano, ma che qui si incastrano come per magia"

Oggi mi sento una pozzanghera

Se l’ansia mi afferra

Con lo sguardo verso il cielo

Ma il morale per terra

Se mi trascuri impazzisco

Come maionese

Ci sto male, male male male

Vorrei svagarmi ma oggi una canzone

Dura come un temporale

Anche se è molto popolare

E mi hai buttato via

In un sabato qualunque

Mentre andavi in cerca

Di uno slancio di modernità

Ma tu volevi solo

cuoricini, cuoricini

Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini

Stramaledetti cuoricini, cuoricini

Che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Un divano e due telefoni

È la tomba dell’amore

Ce l’ha detto anche un dottore

Porta un chilo di gelato

E poi nel dubbio porta un fiore

E almeno un kiss, please

E se oggi ho le pupille

Più grandi del cuore non mi giudicare

Male male male

Che dovrei dire io che ti parlavo

E tu nemmeno ti mettevi ad ascoltare

Tu mettevi solo

Cuoricini, cuoricini

Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini

Stramaledetti cuoricini, cuoricini

Che mi tolgono il gusto di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Ma fortunatamente

Un sabato qualunque

Mi hai portato via da tutta quanta

La modernità

Ma dove scappi senza

Cuoricini, cuoricini

Per l’autostima

Cuoricini, cuoricini

Che medicina

Cuoricini, cuoricini

Ma che tolgono il gusto

Di sbagliare tutto

Poi mi uccidi, poi mi uccidi

Quegli occhi sono due fucili, due fucili

Che sparano sui cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo

Cuoricini, cuoricini

Cuoricini, cuoricini

Persino sotto alla notizia

Crolla il mondo