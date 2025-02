Tennis tavolo, TT Biella: Campionati Regionali di categoria a Isola d’Asti FOTO

Ancora fermi i campionati a squadre, che riprendono sabato prossimo, 15 febbraio, nell’ultimo week-end, più di trecento atleti di tennistavolo hanno preso parte ai Campionati Regionali di categoria. A Isola d’Asti, infatti, sono stati assegnati i titoli delle varie categorie, 3^, 4^ e 5^ femminili e 3^, 4^, 5^ e 6^ maschili. Ai nastri di partenza tre portacolori del TT Biella, artefici di ottime prestazioni.

Nella gara maschile che assegnava il titolo di quinta categoria al via Stefano Torrero e Giacomo Cenedese. Quest’ultimo, apparso molto attento e determinato, inanella una bella serie di vittorie, per fermarsi, ai quarti, per mano del torinese Bottari: nel girone tutto facile con Mensa e Qiuxuan; poi, nel tabellone ad eliminazione diretta, subito la bella vittoria in tre set sul meglio quotato Bergantin, seguita da quella, più sofferta, contro l’atleta dell’Alpignano, Mazzocchi (-9/6/-3/9/10). Negli ottavi è la volta di Aschiero, per poi trovare, al turno successivo, il futuro vincitore della gara e qui fermarsi. Per Stefano Torrero, girone superato con l’agevole vittoria su Picchioldi e quella più tribolata su Fassio (-10/13/11/-5/8); poi, nella fase successiva, ancora un risultato favorevole contro Bocchio, per poi venire fermato da Perrone.

Alla gara riservata agli atleti di terza categoria ha preso parte Matteo Passaro. Primo ostacolo superato, pur battuto, in bella, dall’atleta di casa Bagnasco (8/-9/-9/5/8), con la vittoria sul cussino Favarato. Nel tabellone, due risultati positivi contro atleti meglio posizionati in classifica; prima tocca a Lavita (9/-5/8/6) e poi a Semita (5/7/2); il biellese, pur partendo dalla posizione numero diciannove del ranking, raggiunge così i quarti di finale, dove è battuto da Dondana.

In questo fine settimana riprendono i Campionati a Squadre: la B2 (TT Biella - Carrozzeria Campagnolo) gioca a Collegno a casa dell’Enjoy, la C2 (TT Biella – Biella Legno) riceve lo Splendor, come pure una D2 (TT Biella - Pizzeria Giordano); l’altra formazione di D2 (TT Biella - Tintoria Ferraris) ospita l’Ivrea. La squadra di D1 (TT Biella – Farmacia Balestrini) gioca a Settimo contro la Sisport, mentre è super-derby per i team di D3 (TT Biella - RDM Automazioni e sicurezza - TT Biella - Barbera Auto).