Kick boxing, la biellese Coppola è campionessa europea

Domenica scorsa a Cornaredo è andata di scena l'European Fighters League Tournament, competizione sportiva di sport da combattimento di (Kick Boxing, K1, Muay Thai), organizzata dalla Federazione WBFC, con la partecipazione di 13 nazioni continentali.

Prima gara dell’anno per la palestra Fitness For Life, con 4 atleti della Kick Boxing Biella seguiti loro coach Andrea Bagatin, si sono messi in mostra con ottime prestazioni e la conquista del titolo europeo, parliamo della bravissima Francesca Coppola, dai suoi inizi a 9 anni ha sempre dimostrato volontà e determinazione, e nel corso della sua carriera sportiva ha vinto diversi tornei, ma gli mancava il titolo, quasi fosse stregato.

Dopo le qualifiche alle finali era sempre minima la differenza con la sua avversaria, ma non riusciva a raggiungere l’obbiettivo. In questa occasione invece la sua crescita tecnica gli ha permesso ti ottenere meritatissimo titolo europeo, a 19 anni. Altra bella prestazione per Nicolò Rosso, 15 anni contro un avversario di 17 anni disputa un ottimo match e per un solo punto non riesce a superare la semi finale.

Stesso risultato per Andrea Basso, nella fase iniziale porta diversi colpi a bersaglio e conquista il centro del ring, successivamente complice l’emozione e il debutto in questa importante competizione, subisce i contrattacchi del proprio avversario. Non supera la semi finale nel contatto pieno Moreno Ricotta, al suo secondo match non riesce ad esprimere le proprie potenzialità, ma questa esperienza gli permetterà di affrontare in maniera migliore i prossimi incontri.