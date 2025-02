La Vetta Running, cena sociale con premi agli atleti dell'anno: tutti i numeri del 2024 FOTO

Nella serata del 24 gennaio, dopo un anno d’intensa attività, gli atleti (che hanno superato le 180 unità) de La Vetta Running, con familiari e simpatizzanti, si sono ritrovati a Graglia per la consueta cena sociale e la premiazione dei propri campioni.

Prima di proclamare i vincitori assoluti e delle varie categorie del 2024 il presidente Enrico Linty ha riassunto brevemente l’attività dell’anno appena concluso. Tantissime gare svolte in Italia e anche all’estero tra cui varie maratone e moltissimi trail di cui parecchi di lunghezza superiore ai 50 km.

Folta la presenza degli atleti alle classiche corse nel Biellese come ad esempio la Biella-Piedicavallo, WinterBrich, Biella-Graglia, Biella-Oropa, YsangardaTrail e in generale in Provincia che vedono sempre una nutrita partecipazione dei vettaioli. Ben 4 i Finisher al TorDeGeants e 1 all’UTMB! 5 sono state le gare organizzate nel corso dell'anno: TrailDellaDiga, CamMuzzAglia Run, Corsa podistica dei cinque campanili, Mongrando in alto e il Bessa Trail.

Particolare attenzione anche alla solidarietà, con 1600 euro devoluti per iniziative benefiche. Grande visibilità anche sui social media: sul sito web con 28.000 consultazioni e oltre 36.000 pagine viste e sugli altri canali, con tantissimi post effettuati e una media di 70 visite alla settimana. Tanto che nei periodi di gare si è arrivati a superare i 250.800 followers, con 2633 persone che stabilmente seguono la pagina.

A conclusione della serata è stata poi l’illustrazione del nuovo campionato sociale, delle iniziative e delle gare in programma per il 2025 e l'estrazione di numerosi premi a sorteggio offerti dagli sponsor. I Campioni Sociali Assoluti 2025 sono Cristina Venturini (23 gare fatte) e Bruno Zanacchi (33 gare fatte). Le classifiche complete e la galleria fotografica sul sito http://www.lavettarunning.it/