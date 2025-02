Virginia Benini al Perosi eseguirà da Bach a Prokofiev

Tra virtuosismo e suggestione: si snoda da Bach a Prokofiev il programma che Virginia Benini porterà giovedì sera alle 18.00 sul palco dei concerti dell'accademia.

In apertura la Toccata e fuga in mi minore BWV 914 di Johann Sebastian Bach, un'opera di straordinaria energia e costruzione contrappuntistica. Comprende in essa quattro episodi: un breve Preludio su un nucleo tematico di quattro suoni, un Fugato in movimento lento, meditativo, un recitativo molto espressivo e una brillantissima Fuga in movimento rapido.

A seguire le Variations sérieuses op. 54 di Felix Mendelssohn Bartholdy, una delle più celebri serie di variazioni della letteratura pianistica. Scritte nel 1841, si basano su un tema calmo e pensoso sul quale il compositore costruisce un alternarsi di momenti di assorto lirismo e altri di calda passionalità. Il significato di questa composizione punteggiata di adagi, canoni, fughe e scherzi risiede nella sua unità poetica, disegnata con spontaneità e freschezza di idee musicali.

Ed è proprio la freschezza e la gioia che vuole evocare Maurice Ravel nel comporre Jeux d'eau, in cui si propone di rappresentare scene di "giochi d'acqua", suggestioni acquatiche attraverso un gioco di sonorità e colori.

In conclusione, Virginia Benini eseguirà la Sonata n. 2 op. 14 in re minore di Sergej Prokofiev, un'opera giovanile ma già pienamente rappresentativa del suo stile, caratterizzata da un linguaggio incisivo, ritmi marcati e un contrasto dinamico tra lirismo e virtuosismo.

Virginia Benini è nata a Riva del Garda nel 2001 e ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di otto anni, sotto la guida del Prof. Enrico Toccoli. Successivamente è entrata a far parte della classe della Prof.ssa Maria Grazia Petrali, al Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento. Ha partecipato a diversi concorsi, nazionali e internazionali, classificandosi sempre nelle prime posizioni. Tra questi si ricordano il concorso Steinway, “Città di Oleggio”, “Premio Crescendo”, “Premio Brunelli”, “Città di Scandicci”, “Remo Vinciguerra”, “Riviera della Versilia”, “Città di Venezia”, “Giubitosi”, “Laszlò Spezzaferri”, “Città di Treviso”, “Antonio Salieri”, “Città di Moncalieri”, “ Città di S. Donà di Piave”, “Città di Riccione”. Dal 2015 è entrata a far parte della classe del Prof. Massimiliano Mainolfi. Ha preso parte a masterclasses tenute da diversi pianisti di fama internazionale tra cui Benedetto Lupo, Dmitry Alexeev, Pavel Gililov, Bruno Canino, Oxana Yablonskaya, Rena Shereshevskaya, Alexander Kobrin, Wolfgang Manz, Lovro Pogorelich, Andreas Frölich, Alexander Meinel, Mats Widlung, Enrica Ciccarelli, Andrea Turini, Valery Pyasetsky, Pavel Nersessian, Natalia Bogdanova, Laura Pietrocini . Si è esibita in Italia, Germania, Francia, Russia, Svezia. Ha tenuto dei recital presso la sede dell’Armata Rossa di Mosca in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni dalla Rivoluzione Russa, al Festival dei due Mondi a Spoleto, alla prestigiosa Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, alla Società Filarmonica di Rovereto e di Trento, per il Monferrato Classic Festival, al convegno nazionale dell’A.I.A.R.P. per citarne alcuni. Ha frequentato il corso di perfezionamento annuale presso la Fondazione musicale S. Cecilia di Portogruaro con il pianista Alessandro Taverna. È allieva effettiva del M° Konstantin Bogino all’Accademia internazionale di musica di Roma e all’ Accademia Perosi di Biella. Nel 2020 ha conseguito la maturità al liceo “Marco Polo” di Venezia e nel 2021 ha frequentato il semestre Erasmus presso la Hochschule “F. Liszt” di Weimar con il Prof. Christian Wilm Müller. Ha conseguito la laurea accademica di primo livello con il massimo dei voti e la lode presso il conservatorio F.A. Bonporti di Trento. Come camerista si è esibita in diverse formazioni e ha partecipato a masterclasses con Bruno Canino, Pavel Berman, Enrico Dindo, Simone Gramaglia, Alexey Stadler, Antonio Valentino, Eckart Runge, Corrado Ruzza, Oliver Wille. Forma un duo stabile con il violista Vittorio Benaglia con cui si è esibita presso la Società Filarmonica di Trento, al Palazzo Spinola a Genova per la GOG, per l’Accademia Filarmonica del Mediterraneo a Trani, in Piazza dei Signori a Vicenza, alla Sala Musa di Como, presso la sede della Corale Verdi di Parma. Frequenta il Master of Arts in Music Performance presso il Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano, nella classe del M° Federico Colli.

