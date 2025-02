Zappalà (FdI): “Fondo Formazione Occupazione è rivoluzione per i lavoratori”.

La misura prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro attraverso il Programma GOL per finanziare il Fondo Formazione Occupazione. Il fondo prevede un'integrazione salariale per i lavoratori in cassa integrazione e la possibilità di accedere a percorsi di riqualificazione con un'indennità di partecipazione fino a 600 ore nel primo ciclo. La platea potenziale è di oltre 10 mila lavoratori.

“Avviare percorsi di formazione, e di conseguenza di riqualificazione, significa dare nuove e tempestive opportunità di ricollocazione nel mercato del lavoro e avere lavoratori più formati che aiuteranno le nostre aziende. Fratelli d'Italia sta dimostrando di avere a cuore il futuro dei lavoratori e delle famiglie, mettendo in atto politiche attive che vanno oltre le parole e che si traducono in azioni tangibili. Trovo importante evidenziare che è cambiato completamente il paradigma degli ammortizzatori sociali, da passivi ad attivi. E’ giusto che entrino in campo misure di sostegno quando si è in presenza di un calo della produttività, ma è strategico che il lavoratore in cassa integrazione possa aderire a programmi di formazione. Questa misura di protezione e sviluppo va ad aggiungersi alle altre misure messe in campo dalla Regione a supporto della manifattura e che stanno portando la nostra regione ad avere alti standard economici; ricordiamo che se è vero che il settore dell’automotive sta attraversando un periodo di difficoltà non dobbiamo dimenticare che il livello di occupazione regionale è il più alto degli ultimi 20 anni e che il Piemonte è la prima regione italiana per livelli di export e per attrazione di capitali stranieri” ha concluso Zappalà.