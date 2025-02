Pallavolo, TemVolley un we con due belle vittorie e due sconfitte nette, FOTO

Due belle vittorie e due sconfitte nette: questo il bollettino dopo la prima giornata “piena” di playoff per il Settore Giovanile del TeamVolley.

Il Generali Under18 vince anche il match di ritorno contro Gulliver Novi e accede ai quarti di finale, dove sfiderà le vercellesi di S2M Volley.

Brutto ko per il De Mori Under16, sconfitto 3-0 a Novara dal Volley San Giacomo: al ritorno a Lessona servirà un’impresa.

Con cuore e testa, l’Angelico Under14 piega la Virtus Alessandria nel turno preliminare di spareggio ed accede al tabellone finale, composto dalle migliori sedici squadre del Territoriale. Ad attendere le biancoblù c’è ora la Pallavolo Ovada.

Le piccole del Conad Under13 ci provano per due set, ma a loro volta devono cedere il passo al solito Volley San Giacomo.

UNDER18

UNDER18 TST – Ottavi di finale [Ritorno]

Palasport di Lessona (BI)

GENERALI TEAMVOLLEY – Gulliver Novi Pallavolo U18F 3-1

(25-19/25-12/13-25/25-23)

Coach Ivan TURCICH: «Sono davvero molto contento del lavoro che stanno facendo le ragazze, abbiamo ricominciato a crescere. Sapevo che sarebbe stata una partita complicata, ma la squadra ha saputo interpretare la prima ora di gioco al meglio, conquistando i due set che sono valsi la certezza della qualificazione. Ho provato poi a chiedere loro di non cedere mentalmente; nel terzo parziale è successo, ma sono comunque state in grado di recuperare nel quarto. Ho solo parole positive per questo gruppo. Ora ci giochiamo l’accesso alla Final4 contro S2M Volley. Vedremo cosa accadrà, potremmo essere vicini a raggiungere uno degli obiettivi che ci eravamo posti a inizio stagione. Prepareremo al meglio queste settimane».

UNDER16

UNDER16 TST – Ottavi di finale [Andata]

Palestra L.S. “Antonelli” di Novara

Volley San Giacomo 16 Ecc – DE MORI TEAMVOLLEY 3-0

(25-21/25-20/25-21)

Coach Ivan TURCICH: «Non c’è molto da dire, purtroppo. Un 3-0 netto, subìto in un’ora e dieci di gioco. La peggior prestazione dell’anno nel peggior momento possibile, perché ora siamo ad un passo dall’uscire dal tabellone. La squadra è rimasta bloccata dalla paura e non è riuscita a reagire in alcun modo. Le probabilità di continuare nel percorso sono poche, benché nella pallavolo non ci sia mai nulla di scontato. Vedremo se riusciremo a fare il “4-0” nel match di ritorno a Lessona: la formula prevede infatti un eventuale golden set di spareggio».

UNDER14

UNDER14 TST – Turno preliminare [Gara secca]

Palasport di Lessona (BI)

ANGELICO TEAMVOLLEY – Virtus Alessandria 3-0

(25-19/25-18/25-14)

Coach Marco ALLORTO: «Era la partita di spareggio per accedere al tabellone finale delle migliori sedici. Ci siamo trovati di fronte alla Virtus Alessandria, squadra che non conoscevamo minimamente. Per qualche congiunzione astrale, le premesse non erano le migliori: il libero veniva da una settimana di influenza, la banda da due giorni di febbre, un’altra giocatrice era acciaccata dopo un’amichevole della Selezione. Insomma, si temeva già il peggio. Invece la squadra – e sottolineo, la squadra – si è fatta trovare pronta, al completo. Sostituendo una compagna o sacrificandosi in situazioni anomale, per portare a casa un risultato che vale oro per l’intero collettivo e per la società. Ora affrontiamo il tabellone: lavoreremo duro in palestra per recuperare le assenti e scendere in campo pronte. Brave!».

UNDER13

UNDER13 TST – Sedicesimi di finale [Andata]

Palestra S.P. “Fratelli di Dio” di Novara

Volley San Giacomo – CONAD TEAMVOLLEY 3-0

(25-15/25-5/25-15)

Coach Alessia DIEGO: «Partita in un’unica direzione, praticamente per tutti e tre i set. Devo però dire che mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra nel primo e nell’ultimo. L’approccio è stato giusto, abbiamo provato a mettere in difficoltà l’avversario. Nel secondo set invece abbiamo patito un blocco enorme a livello mentale. Sono comunque contenta, perché nel momento più complicato siamo riuscite a trovare le energie per rimetterci in piedi».