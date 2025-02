Il grazie di Borriana a Mauro: 30 anni di dedizione e impegno al servizio della comunità

Questo è il saluto sui social dell'amministrazione comunale a Mauro, che ha terminato la sua attività come cantoniere il 7 febbraio, dopo 30 anni di lavoro e di servizio prestati per il comune di Borriana.

"Non si può definire Mauro un semplice dipendente ma una persona che ha prestato servizio a 360 gradi con competenza, professionalità, disponibilità, qualità, bontà - commenta il sindaco Francesca Guerriero -. E' per tutti noi una persona veramente speciale, che non sarà facile sostituire. Per me è stato non solo un collaboratore, ma una persona di fiducia a cui potersi sempre appoggiare e fare affidamento per qualsiasi tipo di problematica, quindi non ci sono parole per poterlo ringraziare".

Anche la scuola primaria ha salutato Mauro. "I bambini gli hanno fatto un regalo - conclude il sindaco -, un mega cartellone con tanti pensieri, 72, fatti ognuno da ciascun allievo, per riconoscere tutto quello che Mauro ha fatto per loro in questi anni, perché è sempre stata una figura molto molto presente, anche nel prescuola ci ha aiutato"..