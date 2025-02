Dopo Rosazza, anche Masserano si candida a Luogo del Cuore del FAI con il Palazzo dei Principi

Dopo le Fontane Parlanti di Rosazza, un altro simbolo del Biellese si è candidato per i Luoghi del Cuore del FAI. Parliamo del Palazzo dei Principi di Masserano, la storica sede del Principato, guidato dalla famiglia Ferrero Fieschi dal 1598 al 1767, nonché una delle mete più visitate dell'intera provincia. Al momento, la reggia si trova al 248° posto, con 620 voti raccolti a proprio favore.

“L'obiettivo è duplice – spiegano dall'Associazione Don Barale, promotrice della candidatura – Da una parte far conoscere ancora di più la nostra realtà e il meraviglioso palazzo che vi sorge attirando turisti da fuori provincia. Dall'altra, invece, raggiungere la quota di 2500 voti che consentirebbe di poter partecipare a bandi e accedere a finanziamenti specifici. L'idea è di restaurare gli affreschi e gli stucchi delle sale del palazzo che, nel corso degli anni, hanno riscontrato interesse e curiosità. Penso solo all'Università di Torino”.

C'è tempo, infatti, fino al prossimo 10 aprile per esprimere la propria preferenza e indicare “I Luoghi del Cuore”, iniziativa giunta alla 12° edizione e promossa dal FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano), in collaborazione con Intesa Sanpaolo e il patrocinio del Ministero della Cultura. Ricordiamo che “I Luoghi del Cuore” è il più grande censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano che, dal 2003, ha raccolto 11 milioni di voti in favore di oltre 39.000 luoghi in più di 6.508 comuni.