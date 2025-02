Candelo, il Carnevale promosso a pieni voti. Gelone: “Si continuerà su questa strada”

Si è concluso anche il terzo atto del Carnevale di Candelo, con la presenza di tanti bambini, assieme alle loro famiglie. A tracciare un bilancio il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Un bel momento di festa e di divertimento il Carnevale dei Bambini, organizzato dal Comune in collaborazione con Pro Loco, Banca del Tempo e Anziano è Bello, che ringrazio di cuore. Ringrazio anche le nostre maschere: tulun e seguito, conte e contessa d'Isangarda, pinot e pinota della Valle. Vogliamo continuare su questa strada, anzi vogliamo coinvolgere sempre più persone e sempre più candelesi, perché questi non solo solo momenti di svago, sono occasioni di comunità in cui conoscersi, ritrovarsi, stare bene insieme. Era l'ultimo appuntamento di un Carnevale durato tre giorni, dopo le due serate per giovani e adulti con la nostra Pro Loco sempre attiva e in prima linea. Tutto questo è qualcosa di prezioso su cui vale la pena impegnarsi e su cui vogliamo continuare a lavorare insieme a tutti voi”.