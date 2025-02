Pichetto al Forum Economico Kurdistan-Italia: “Opportunità per rafforzare la nostra cooperazione economica”

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin è intervenuto al Forum Economico Kurdistan-Italia organizzato dalla Rappresentanza del Kurdistan in Italia, con il patrocinio del MAECI e di Confindustria - su invito dell’Alto Rappresentante del Governo Regionale del Kurdistan in Italia, Kader Rezan. Il forum ha approfondito tematiche relative a energia, petrolio, gas, infrastrutture e industria e ai proficui rapporti instaurati tra i due paesi.

“Questo forum - ha dichiarato il ministro Pichetto Fratin - rappresenta una utile opportunità per rafforzare la nostra cooperazione economica ma anche istituzionale”. “Il MASE in particolare - ha evidenziato - è impegnato a sostegno degli sforzi della Regione Autonoma del Kurdistan Iracheno nella transizione ecologica. Sia con riguardo alla sicurezza energetica sia nelle iniziative di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico”.

“È un’azione - ha sottolineato il ministro dell’Ambiente nel suo indirizzo di saluto - che conduciamo con particolare attenzione alla più ampia regione del cosiddetto Mediterraneo Allargato, anche per favorire sviluppo sostenibile e stabilità dell’area”. “Già dal 2017 - ha ricordato Pichetto - abbiamo in essere un Protocollo d’Intesa con il vostro Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni. Attraverso questo strumento stiamo finanziando un progetto di circa 3,5 milioni di euro, di adattamento ai cambiamenti climatici, per il monitoraggio e l’allerta precoce di fenomeni climatici estremi quali siccità, inondazioni o alluvioni”.

“Sono certo - ha concluso il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica- che dall’incontro di oggi emergerà rafforzato anche il cruciale contributo che le tecnologie e le eccellenze del sistema Italia possono offrire al Kurdistan Iracheno nei vari settori della transizione energetica”.