Aperto il bando per l'Arma dei Carabinieri: la selezione prevede 626 posti.

Il Ministero della Difesa ha pubblicato il bando per il concorso Allievi Marescialli Carabinieri 2025. La selezione prevede 626 posti per il 15° corso triennale (2025-2028) presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.

Possono partecipare al concorso sia militari dell'Arma che cittadini italiani in possesso di specifici requisiti. Per i civili, l'età deve essere compresa tra i 17 ei 26 anni (28 per chi ha prestato servizio militare) e il titolo di studio richiesto è il diploma di scuola secondaria superiore. I militari in servizio, invece, possono candidarsi fino a 30 anni di età.

Le iscrizioni sono aperte dal 7 febbraio 2025 e chiuderanno l'8 marzo 2025 alle ore 23.59. Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite il Portale inPA o il sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, con autenticazione tramite SPID.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il bando ufficiale al seguente link.