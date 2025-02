Alpini, da Mongrando un appello: “Cerchiamo volontari per gli eventi dell'Adunata 2025”

“Stiamo cercando volontari che abbiano voglia di dare una mano al Gruppo Alpini di Mongrando e all'amministrazione nella gestione degli eventi che si svolgeranno in paese, in occasione del weekend dell'Adunata Nazionale di Biella dal 9 all'11 maggio”. Questo l'appello lanciato in questi giorni dal Comune sui propri canali social.

Per informazioni più dettagliate si può scrivere all'email adunatamongrando2025@gmail.com o mandare un messaggio sulla pagina Facebook dell'amministrazione.