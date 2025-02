Ospedale degli Infermi di Biella, un lettore: "Vi porterò sempre nel mio cuore, grazie"

Buongiorno, volevo riportare la mia testimonianza in merito al ricovero presso l’ospedale Degli Infermi di Biella di mia moglie. Il giorno 14 di gennaio è arrivata al pronto soccorso con dolori su tutto il corpo, già malata oncologica, ricoverata un giorno e una notte in pronto per mancanza di posto in reparto, trattata in maniera esemplare sia dal personale sanitario (medici e infermieri) che dal personale di supporto (OSS Sig Samuele….più tanti altri).

Dal giorno 15 gennaio è stata ricoverata in oncologia. Devo tutto a queste persone, per professionalità e per umiltà sia verso mia moglie che verso noi familiari. Dottoresse sempre presenti e disponibili. Responsabile di reparto giovane dinamico e all’altezza della situazione. OSS gentili, discrete ed efficienti.

Un ringraziamento a LUCA, ANNA, JOHNATAN, ELISA (e chiedo scusa ma non ricordo altri nomi).. tutti infermieri stupendi, non ho altri aggettivi per poterli descrivere.

E infine un ringraziamento particolare alla dottoressa GIACOBINO professionale, preparata, umile e incredibilmente disponibile.