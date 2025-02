Biliardo, buone prove e un ospite speciale a Biella: a marzo c'è il Memorial Condello

È iniziata ufficialmente la stagione del campionato a squadre di biliardo per la provincia di Biella, Vercelli e Torino. Nei giorni scorsi, si è disputata la prima giornata di andata che vede un fitto calendario con 23 squadre coinvolte.

A livello locale vediamo vincitori per 4-2 il Bomba Club CSB di Alice Castello e pareggio di 3-3 per la squadra di Biella del Biliard Deluxe ASD. La stessa realtà locale ha avuto come ospite d'onore Michele Padovano, ex calciatore della Juventus, passato allo sport del biliardo negli ultimi anni. La prossima giornata di gioco a Biella si terrà giovedì 20 febbraio, alle 21. Ospite la squadra di Romano Canavese.

Inoltre, nel mese di marzo, si terrà il Memorial Gianfranco Condello. “Un nostro carissimo amico – spiegano gli organizzatori – ed eccellente giocatore biellese di biliardo che ha lasciato un vuoto nei nostri cuori a distanza di 2 anni da quando è venuto a mancare”.