“Perosinrete” si allarga: nuovi comuni e grandi eventi fino all'anfiteatro di Sordevolo

“Perosinrete” continua a crescere fino ad arrivare al palco dell'anfiteatro di Sordevolo.

Nato nel 2018, il progetto “Perosinrete” ha avuto negli anni, una duplice valenza per la Fondazione Perosi: da una parte ha permesso di fornire un sostegno concreto agli studenti dei corsi di alto perfezionamento, creando per loro occasioni di scambio e di crescita artistica, dall’altra ha favorito una più ampia offerta musicale di qualità sul territorio provinciale. E se inizialmente ha visto il coinvolgimento dei Comuni di Gifflenga, Strona, Zimone, Masserano e Netro, con il tempo si sono aggiunti Piedicavallo e Rosazza. Ma non è ancora tutto. Per il triennio 2025-2027 la rete cresce ancora, accogliendo altri comuni del biellese tra i quali Andorno, Candelo, Cavaglià, Gaglianico, Gifflenga, Occhieppo Superiore, Ronco Biellese, Valdengo, Vigliano e anche comune di Sordevolo con il quale la collaborazione verterà sulla promozione e la realizzazione di eventi presso l'Anfiteatro Giovanni Paolo II.

Entusiasta a questo proposito il sindaco di Sordevolo Riccardo Lunardon. “Non abbiamo esitato quando ci è stato sottoposto il progetto. L'Accademia Perosi è una realtà molto importante per il territorio, e noi siamo ben lieti di aprirci a queste iniziative. Da un piccolo seme potrebbe nascere molto”.

La rete di “Perosinrete” supera così i dieci comuni aderenti, ampliandosi su tutto il territorio provinciale e aprendosi a nuove comunità. Gli enti che hanno siglato la collaborazione potranno ospitare uno o più concerti dell'Accademia Perosi nel triennio 2025/2027, contribuendo a raggiungere gli obiettivi con cui è nato il progetto, ovvero portare nei comuni della Provincia di Biella lo spettacolo dal vivo e mettere in atto strategie partecipative di avvicinamento e ampliamento del pubblico attraverso la valorizzazione dei migliori studenti dell’Accademia, in molti casi già vincitori di concorsi nazionali e internazionali.

"La rete si conferma come un'importante opportunità per promuovere la musica classica - afferma Giacomelli, direttore artistico della Fondazione Perosi -. La possibilità di presentarla in contesti adeguati, offerti dai comuni partecipanti, dimostra la lungimiranza degli amministratori nel riconoscere la cultura come un elemento fondamentale per la crescita e lo sviluppo di una comunità”.

Per Sordevolo in particolare le proposte potrebbero essere davvero molto ampie: “Stiamo ancora lavorando sul programma – conclude Giacomelli - , ma è chiaro che trattandosi di avere uno spazio a disposizione come quello di un anfiteatro, si potrebbe spaziare dalla musica classica a progetti multidisciplinari”.