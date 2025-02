Forza Italia Biella sul dibattito della gestione del servizio idrico: “Al fianco degli amministratori locali”

“Forza Italia Biella è al fianco degli amministratori locali dei comuni biellesi che, nell’attuale dibattito sulla gestione del servizio idrico per l’ambito Biellese-Vercellese-Casalese, hanno espresso in più occasioni la loro decisione di proseguire con la gestione pubblica in house di un servizio fondamentale per la comunità”. Lo dichiara Alessio Serafia, segretario provinciale di Forza Italia Biella.

“Le attuali Società pubbliche (Cordar Biella spa, Cordar Valsesia spa, SII spa, AM+ spa), unite in BCV Acque spa, hanno dimostrato in oltre 25 anni la capacità di gestione del servizio in tutte le realtà territoriali – dai centri più grandi a quelli più piccoli – e rappresentano una ricchezza presente sul territorio in termini di realtà economiche e capacità tecniche e di gestione, che sarebbe un errore ed un danno per il Biellese perdere”, ha sottolineato il segretario di Forza Italia.

“Ci conforta in questa convinzione – aggiunge Serafia – ciò che ha avuto modo di ricordare lo stesso Gabiele Martinazzo, presidente della Cordar Biella Spa, che dopo anni di confronti continui sul territorio ha consolidato la certezza che l’indirizzo trasversalmente condiviso della gestione in house della risorsa idrica costituisca la migliore soluzione da intraprendere anche in ottica futura”.

“Per rispettare il percorso previsto della normativa nazionale che richiede di convergere su una gestione unitaria dell’Ambito, le società hanno intrapreso il percorso per aggregarsi e crescere, avendo come obiettivo di fornire sempre un servizio di qualità e rappresentando tutti territori, i Comuni ed i cittadini del territorio biellese e di tutto l’ambito. Forza Italia Biella - conclude Serafia - condivide e sostiene pienamente questo indirizzo”.