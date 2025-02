Foibe, Striscioni fuori dalle scuole biellesi, Magliola: "Si agisca per sanzionare questa illegalità manifesta"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Con il favore delle tenebre l’organizzazione giovanile del partito della Presidente del Consiglio ha affisso illegalmente diversi striscioni fuori dagli istituti scolastici biellesi. Senza entrare nello specifico del loro messaggio che, essendo al governo e richiamando programmi scolastici che sono sotto la supervisione proprio di loro ministri, lasciano il tempo che trovano. Il tempo, invece, lo dovrebbero trovare le forze dell’ordine e, segnatamente, la Digos e la polizia locale, per denunciare la violazione dell’articolo 663 del codice penale. Siccome l’affissione è stata rivendicata con un post sui social da parte dei profili ufficiali dei giovani meloniani biellesi (https://www.facebook.com/share/p/192NSTnhyk/?mibextid=wwXIfr) non dovrebbe essere difficile per le autorità preposte procedere alla denuncia dei responsabili. Costatiamo che ci sono anche rappresentanti istituzionali di Fratelli d’Italia che hanno riportato sui social l’ affissione abusiva dei loro “fratellini”; evidentemente la legalità viene richiesta solo quando a violarla sono gli altri mentre viene rivendicata l’illegalità quando sono loro a violare le leggi. L’organizzazione giovanile di FdI, covo di nostalgici del Ventennio come hanno scoperto diverse inchieste giornalistiche, non solo si diverte a organizzare raduni con canti e slogan fascisti, ma, agendo nell’ombra, viola la legge. Attendiamo che chi di competenza agisca prontamente per sanzionare questa illegalità manifesta"